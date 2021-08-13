Туляки выбрали три лучших заведения с летними верандами
Myslo подводит итоги народного голосования.
С 8 июля по 8 августа мы проводили на Myslo голосование
за лучшие заведения с летними верандами Тулы. Теперь мы знаем, где приятнее всего ужинать теплым летним вечером.
Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своем опыте!
Мы проверили участников на накрутку голосов и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили.
Победителем голосования стало заведение «Магадан». Оно набрало 278 голосов.
Второе место и 257 голосов достается заведению Salden'S
Поздравляем победителей и благодарим всех участников!
Обладатель первого места получает приз от Myslo: грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание заведения.
Места, которые заняли второе и третье места, также получат не менее почетные наклейки.
Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.
Полный рейтинг летних веранд Тулы 2021 года, за которые проголосовали пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.