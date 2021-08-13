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Туляки выбрали три лучших заведения с летними верандами

Туляки выбрали три лучших заведения с летними верандами

Myslo подводит итоги народного голосования.

С 8 июля по 8 августа мы проводили на Myslo голосование
за лучшие заведения с летними верандами Тулы. Теперь мы знаем, где приятнее всего ужинать теплым летним вечером. 

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своем опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили.

Победителем голосования стало заведение «Магадан». Оно набрало 278 голосов.

Второе место и 257 голосов достается заведению Salden'S 

 Третье место и 231 голосов получило место «Пётр Петрович».
 

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает приз от Myslo: грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание заведения.

 

Места, которые заняли второе и третье места, также получат не менее почетные наклейки.

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг летних веранд Тулы 2021 года, за которые проголосовали пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

 

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