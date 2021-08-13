Туляки выбрали три лучших заведения с летними верандами

С 8 июля по 8 августа мы проводили на Myslo голосование

за лучшие заведения с летними верандами Тулы. Теперь мы знаем, где приятнее всего ужинать теплым летним вечером.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своем опыте!

Мы проверили участников на накрутку голосов и вычли голоса, которые были накручены. Вот какой итог мы получили.

Победителем голосования стало заведение «Магадан». Оно набрало 278 голосов.

Второе место и 257 голосов достается заведению Salden'S

Третье место и 231 голосов получило место « Пётр Петрович » .