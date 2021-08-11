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День физкультурника

День физкультурника

14 августа на Центральном стадионе «Арсенал» пройдет День физкультурника.

Гостей ждут соревнования:
 
  • всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»,
  • турнир по мини-футболу и летнему хоккею,
  • соревнования по тяжелой атлетике, самбо, греко-римской борьбе,
  • заезд на беговелах и соревнования по велоспорту на детских велосипедах,
  • соревнования по настольному теннису,
  • шахматный турнир и многое другое.
Развлечения:
 
  • силовой экстрим «Сила молодецкая»,
  • мастер-классы по фехтованию, тхэквондо, стрельбе из лука,
  • бросковая зона Академии Михайлова,
  • бросковая зона для следж-хоккея,
  • спортивный квест.
А также:
 
  • награждение спортсменов и тренеров,
  • показательные выступления спортсменов спортивных школ,
  • конкурсная программа.
Полную афишу можно посмотреть здесь.
 
 
Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
14 августа 2021, суббота
10:00
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Касса
Красная Плесень
Купить билет
17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Автобусный тур одного дня «Куликово поле»
21 августа, суббота 09:00
Центр приема гостей Тульской области
Черный вторник
Купить билет
3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Оргия Праведников
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2 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Элизиум
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16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
Купить билет
24 октября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
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