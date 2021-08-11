День физкультурника
14 августа на Центральном стадионе «Арсенал» пройдет День физкультурника.
Гостей ждут соревнования:
- всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»,
- турнир по мини-футболу и летнему хоккею,
- соревнования по тяжелой атлетике, самбо, греко-римской борьбе,
- заезд на беговелах и соревнования по велоспорту на детских велосипедах,
- соревнования по настольному теннису,
- шахматный турнир и многое другое.
Развлечения:
- силовой экстрим «Сила молодецкая»,
- мастер-классы по фехтованию, тхэквондо, стрельбе из лука,
- бросковая зона Академии Михайлова,
- бросковая зона для следж-хоккея,
- спортивный квест.
А также:
- награждение спортсменов и тренеров,
- показательные выступления спортсменов спортивных школ,
- конкурсная программа.
Полную афишу можно посмотреть здесь.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 87
14 августа 2021, суббота
10:00
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
21 августа, суббота 09:00
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽