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Праздник самовара

Праздник самовара

14 августа на базе загородного комплекса «Берендей» пройдет праздник самовара. Ресторан участвует в гастрофестивале «Левшинский обед» и в этот день представит новое дополнение к основному меню по мотивам старинных рецептов времен Петра I.

Шеф-повар подготовит закуски, горячие блюда и даже десерт на основе кулинарной книги В. Левшина «Русская поварня». Программа мероприятия предусматривает знакомство с основами русского чаепития, мастер-класс по растопке самовара на дровах. Все желающие смогут попробовать чай из настоящего тульского самовара, приготовленный по традиционным русским рецептам XVIII века. 
 
Место проведения: 192-й км шоссе Москва-Крым, д. Мыза, загородный комплекс «Берендей».
Где и когда?
Берендей, загородный ресторан
Тула, Тула, 192-ой км трассы Москва-Крым (деревня Мыза)
14 августа 2021, суббота
14:00
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17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Автобусный тур одного дня «Куликово поле»
21 августа, суббота 09:00
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Черный вторник
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3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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 ₽  Билеты: 350 ₽
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