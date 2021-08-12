14 августа на базе загородного комплекса «Берендей» пройдет праздник самовара. Ресторан участвует в гастрофестивале «Левшинский обед» и в этот день представит новое дополнение к основному меню по мотивам старинных рецептов времен Петра I.

Шеф-повар подготовит закуски, горячие блюда и даже десерт на основе кулинарной книги В. Левшина «Русская поварня». Программа мероприятия предусматривает знакомство с основами русского чаепития, мастер-класс по растопке самовара на дровах. Все желающие смогут попробовать чай из настоящего тульского самовара, приготовленный по традиционным русским рецептам XVIII века.



Место проведения: 192-й км шоссе Москва-Крым, д. Мыза, загородный комплекс «Берендей».