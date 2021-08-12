Праздник самовара
14 августа на базе загородного комплекса «Берендей» пройдет праздник самовара. Ресторан участвует в гастрофестивале «Левшинский обед» и в этот день представит новое дополнение к основному меню по мотивам старинных рецептов времен Петра I.
Шеф-повар подготовит закуски, горячие блюда и даже десерт на основе кулинарной книги В. Левшина «Русская поварня». Программа мероприятия предусматривает знакомство с основами русского чаепития, мастер-класс по растопке самовара на дровах. Все желающие смогут попробовать чай из настоящего тульского самовара, приготовленный по традиционным русским рецептам XVIII века.
Место проведения: 192-й км шоссе Москва-Крым, д. Мыза, загородный комплекс «Берендей».
Где и когда?
Тула, Тула, 192-ой км трассы Москва-Крым (деревня Мыза)
14 августа 2021, суббота
14:00
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
21 августа, суббота 09:00
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽