День кошек в Экзотариуме
В преддверии Международного дня кошек, который ежегодно отмечается 8 августа, открывается познавательная и интересная выставка «Коты мира» о самых таинственных и мало известных представителях семейства кошачьих. Выставка будет включать в себя фотографии, информационные блоки и игру по карточкам.
Посетителей ждет знакомство с шестнадцатью представителями этих хищных: с сервалом из Африки и манулом из Азии, чилийской, суматранской, пампасской и леопардовой кошками и другими. Они узнают, кто сколько весит и какого размера, кто является очень редким, и кто как охотится. Благодаря специально подготовленной к выставке тематической игре, каждый сможет проверить свои знания о мелких кошачьих. А в качестве награды за верный ответ получит небольшой сувенир на память. Выставка продлится с 7 по 29 августа.