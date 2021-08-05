День кошек в Экзотариуме

В преддверии Международного дня кошек, который ежегодно отмечается 8 августа, открывается познавательная и интересная выставка «Коты мира» о самых таинственных и мало известных представителях семейства кошачьих. Выставка будет включать в себя фотографии, информационные блоки и игру по карточкам.

Посетителей ждет знакомство с шестнадцатью представителями этих хищных: с сервалом из Африки и манулом из Азии, чилийской, суматранской, пампасской и леопардовой кошками и другими. Они узнают, кто сколько весит и какого размера, кто является очень редким, и кто как охотится. Благодаря специально подготовленной к выставке тематической игре, каждый сможет проверить свои знания о мелких кошачьих. А в качестве награды за верный ответ получит небольшой сувенир на память. Выставка продлится с 7 по 29 августа.

В день открытия выставки 7 августа пройдет тематический день «Такие разные коты». В 12.00 и в 15.00 взрослых и детей приглашаем раскрыть некоторые кошачьи тайны и, наконец, узнать: кто самый большой и самый маленький, почему кошки едят мышей, зачем леопард прячет добычу на дереве и зачем нужны усы?

Также вас ждет тематическая творческая мастерская, где быстро и просто вы сможете сделать матрешку из кошек и получить раскраску антистресс с кошачьим принтом. Участие в мероприятии и осмотр выставки входит в стоимость входного билета на экспозицию.

Стоимость посещения входит в цену обычного входного билета:

100-200 руб.