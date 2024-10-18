Гламур и блонды, концерт «Танцы Минус» и «Оружейная лига» КВН: выходные в Туле

Когда: 18 октября, пятница, 20.00. Где: Concert Hall.

Стоимость: от 2007 руб.





18 октября в Concert Hall выступят Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets.



Громко заявив о себе с первых же синглов, сегодня артисты взлетели на самую вершину топ-чартов. Их музыка заполонила все соцсети, и у тебя уже точно не осталось друзей, которые ещё не сняли трендовое видео под их треки. Что может быть ещё круче?

Танцы Минус Когда: 18 октября, пятница, 19.00. Где: Городской концертный зал.

Стоимость: 1500 руб.

18 октября в Городском концертном зале выступит группа «Танцы Минус». Полуфинал «Оружейной лиги» КВН Когда: 19-20 октября, суббота–воскресенье, 17.00. Где: Актовый зал 9-го корпуса ТулГУ.

Вход бесплатный, но нужно забронировать место по ссылке.

19 и 20 октября в актовом зале 9-го корпуса ТулГУ пройдёт полуфинал «Оружейной лиги» КВН. 14 команд из 7 городов поборются за выход в финал. Pump Когда: 19 октября, суббота, 21.00. Где: Ул. Каминского, 24/24-а | Ул. Фридриха Энгельса, 19-а.

Вход по аренде павербанка «Бери Заряд» (тариф 500 руб.).



19 октября в деловом пространстве «Союз» пройдет электронная вечеринка Pump. Вы окажетесь в одном из помещений делового пространства «Союз» — подземке, пронизанной индустриальным духом. За баром будут ребята из Soul Hapiness, на лайн-апе — диджеи и музыканты локальной электронной сцены. Квартирники в кафе «Октавы» Когда: 19 октября, суббота, 19.00. Где: Творческий кластер «Октава».

19 октября в кафе «Октавы» выступит группа «Культурное наследие». Вкусный и эстетичный пост-панк. Око тульской пост-панк сцены, с гордостью представляют наш город на лучших концертных площадках. Вадим Курылёв Когда: 18 октября, пятница, 20.00. Где: Градов music bar.

Стоимость: от 700 руб.

18 октября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» с большим электроакустическим концертом выступит Вадим Курылёв.