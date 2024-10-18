  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Выходные
  5. Гламур и блонды, концерт «Танцы Минус» и «Оружейная лига» КВН: выходные в Туле - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Гламур и блонды, концерт «Танцы Минус» и «Оружейная лига» КВН: выходные в Туле

Гламур и блонды, концерт «Танцы Минус» и «Оружейная лига» КВН: выходные в Туле

А еще квартирник в «Октаве» и вечеринка в стиле техно — в нашем обзоре выходных.

Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets

Когда: 18 октября, пятница, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 2007 руб.

Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets

18 октября в Concert Hall выступят Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets.

Громко заявив о себе с первых же синглов, сегодня артисты взлетели на самую вершину топ-чартов. Их музыка заполонила все соцсети, и у тебя уже точно не осталось друзей, которые ещё не сняли трендовое видео под их треки. Что может быть ещё круче?

 

Танцы Минус

Когда: 18 октября, пятница, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: 1500 руб. 

Танцы Минус

18 октября в Городском концертном зале выступит группа «Танцы Минус».

 

Полуфинал «Оружейной лиги» КВН

Когда: 19-20 октября, суббота–воскресенье, 17.00.

Где: Актовый зал 9-го корпуса ТулГУ.
Вход бесплатный, но нужно забронировать место по ссылке

Полуфинал «Оружейной лиги» КВН

19 и 20 октября в актовом зале 9-го корпуса ТулГУ пройдёт полуфинал «Оружейной лиги» КВН. 14 команд из 7 городов поборются за выход в финал. 

 

Pump

Когда: 19 октября, суббота, 21.00.

Где: Ул. Каминского, 24/24-а | Ул. Фридриха Энгельса, 19-а.
Вход по аренде павербанка «Бери Заряд» (тариф 500 руб.).

Pump

19 октября в деловом пространстве «Союз» пройдет электронная вечеринка Pump.

Вы окажетесь в одном из помещений делового пространства «Союз» — подземке, пронизанной индустриальным духом. За баром будут ребята из Soul Hapiness, на лайн-апе — диджеи и музыканты локальной электронной сцены.

 

Квартирники в кафе «Октавы»

Когда: 19 октября, суббота, 19.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Квартирники в кафе «Октавы»

19 октября в кафе «Октавы» выступит группа «Культурное наследие».

Вкусный и эстетичный пост-панк. Око тульской пост-панк сцены, с гордостью представляют наш город на лучших концертных площадках. 

 

Вадим Курылёв

Когда: 18 октября, пятница, 20.00.

Где: Градов music bar.
Стоимость: от 700 руб.

Вадим Курылёв

18 октября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» с большим электроакустическим концертом выступит Вадим Курылёв.

 

Белые розы, розовые слоны

Когда: 19 октября, суббота, 18.30.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Белые розы, розовые слоны

19 октября в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны».

 

а что в кино?

Любовь зла

Харизматичный вор-домушник Максим попадает в неприятности, задолжав деньги опасным бандитам. Во время очередного ограбления он становится свидетелем отчаянного поступка, который совершает неожиданно вернувшаяся хозяйка квартиры Ева: она пытается сжечь всё, что напоминает о парне-предателе, и вдобавок покончить жизнь самоубийством. Максим решает остановить Еву и уберечь себя от еще больших проблем.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 11:51 0
Другие статьи по темам
Событие
Выходные в Туле

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Где поесть рамен в Туле?
Где поесть рамен в Туле?
Тульский Афон над Окой: история о возрождении монастыря и современном монашестве
Тульский Афон над Окой: история о возрождении монастыря и современном монашестве
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.