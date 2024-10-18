Гламур и блонды, концерт «Танцы Минус» и «Оружейная лига» КВН: выходные в Туле

Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 2007 руб.
18 октября в Concert Hall выступят Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets.
Громко заявив о себе с первых же синглов, сегодня артисты взлетели на самую вершину топ-чартов. Их музыка заполонила все соцсети, и у тебя уже точно не осталось друзей, которые ещё не сняли трендовое видео под их треки. Что может быть ещё круче?
Танцы Минус
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: 1500 руб.
18 октября в Городском концертном зале выступит группа «Танцы Минус».
Полуфинал «Оружейной лиги» КВН
Где: Актовый зал 9-го корпуса ТулГУ.
Вход бесплатный, но нужно забронировать место по ссылке.
19 и 20 октября в актовом зале 9-го корпуса ТулГУ пройдёт полуфинал «Оружейной лиги» КВН. 14 команд из 7 городов поборются за выход в финал.
Pump
Где: Ул. Каминского, 24/24-а | Ул. Фридриха Энгельса, 19-а.
Вход по аренде павербанка «Бери Заряд» (тариф 500 руб.).
19 октября в деловом пространстве «Союз» пройдет электронная вечеринка Pump.
Вы окажетесь в одном из помещений делового пространства «Союз» — подземке, пронизанной индустриальным духом. За баром будут ребята из Soul Hapiness, на лайн-апе — диджеи и музыканты локальной электронной сцены.
Квартирники в кафе «Октавы»
Где: Творческий кластер «Октава».
19 октября в кафе «Октавы» выступит группа «Культурное наследие».
Вкусный и эстетичный пост-панк. Око тульской пост-панк сцены, с гордостью представляют наш город на лучших концертных площадках.
Вадим Курылёв
Где: Градов music bar.
Стоимость: от 700 руб.
18 октября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» с большим электроакустическим концертом выступит Вадим Курылёв.
Белые розы, розовые слоны
Где: Тульский камерный драматический театр.
19 октября в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны».