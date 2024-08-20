Танцы Минус
18 октября в Городском концертном зале выступит группа «Танцы Минус».
Песни группы звучат в саундтреках к культовым фильмам, включая манифест поколения — фильм «Брат 2» Алексея Балабанова.
В концертную программу войдут песни из последних релизов группы «С5етель» и «Круги», а также давно всем полюбившиеся хиты.
Только представьте: «Половинка», «Город» и «Цветут цветы», неповторимый голос Вячеслава Петкуна, потрясающая энергетика и поющие хором вы!
Стоимость: 1500 руб.
Где и когда?
Тула , улица Советская, 2
18 октября 2024, пятница
19:00