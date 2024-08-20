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Танцы Минус

Танцы Минус

18 октября в Городском концертном зале выступит группа «Танцы Минус».

Песни группы звучат в саундтреках к культовым фильмам, включая манифест поколения — фильм «Брат 2» Алексея Балабанова.

В концертную программу войдут песни из последних релизов группы «С5етель» и «Круги», а также давно всем полюбившиеся хиты.

Только представьте: «Половинка», «Город» и «Цветут цветы», неповторимый голос Вячеслава Петкуна, потрясающая энергетика и поющие хором вы!

Стоимость: 1500 руб. 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
18 октября 2024, пятница
19:00
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