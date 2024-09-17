18 октября в Concert Hall выступят Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets.



Громко заявив о себе с первых же синглов, сегодня артисты взлетели на самую вершину топ-чартов. Их музыка заполонила все соцсети, и у тебя уже точно не осталось друзей, которые ещё не сняли трендовое видео под их треки. Что может быть ещё круче? Оторваться под все хиты вживую и снять видео прямо на концерте!



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