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Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets

Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets

18 октября в Concert Hall выступят Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets.

Громко заявив о себе с первых же синглов, сегодня артисты взлетели на самую вершину топ-чартов. Их музыка заполонила все соцсети, и у тебя уже точно не осталось друзей, которые ещё не сняли трендовое видео под их треки. Что может быть ещё круче? Оторваться под все хиты вживую и снять видео прямо на концерте! 

Стоимость: от 2007 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
18 октября 2024, пятница
20:00
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