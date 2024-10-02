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Квартирники в кафе «Октавы»

Квартирники в кафе «Октавы»

4, 11, 19 и 26 октября в кафе «Октавы» пройдут квартирники.
 

4 октября, 19.00 – Музыкальный вечер певицы Юлии Хабаровой

Молодые музыканты исполнят песни прошлых лет в новой авторской аранжировке с нотками лирической ностальгии. Юлия Хабарова (вокал) и Леонид Шестопалов (фортепьяно), при поддержке Михаил Шевченко (кларнет) и Ольга Шевченко (ударные).
 

11 октября, 19.00 – Эльфийский дуэт Alfur

Уникальный проект тульских музыкантов — Яна Желова и Александр Матвеев. Кельтская арфа, женский вокал и любимые всеми песни в фолк-обработке.
 

19 октября, 19.00 – Культурное наследие

Вкусный и эстетичный пост-панк. Око тульской пост-панк сцены, с гордостью представляют наш город на лучших концертных площадках. Недавно музыканты отметились в сериале «Плохой Маскот» Дмитрия Сыендука.
Впервые в акустике!

26 октября, 19.00 – iDiE MONE | ИDИ́ МОНЭ́

DIE MONE выворачивают наизнанку старое звучание, вырывая из него уникальность и совмещая её с новым пониманием о музыке.

 

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
4 октября 2024, пятница
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