Квартирники в кафе «Октавы»

4, 11, 19 и 26 октября в кафе «Октавы» пройдут квартирники.



4 октября, 19.00 – Музыкальный вечер певицы Юлии Хабаровой



Молодые музыканты исполнят песни прошлых лет в новой авторской аранжировке с нотками лирической ностальгии. Юлия Хабарова (вокал) и Леонид Шестопалов (фортепьяно), при поддержке Михаил Шевченко (кларнет) и Ольга Шевченко (ударные).



11 октября, 19.00 – Эльфийский дуэт Alfur



Уникальный проект тульских музыкантов — Яна Желова и Александр Матвеев. Кельтская арфа, женский вокал и любимые всеми песни в фолк-обработке.



19 октября, 19.00 – Культурное наследие



Вкусный и эстетичный пост-панк. Око тульской пост-панк сцены, с гордостью представляют наш город на лучших концертных площадках. Недавно музыканты отметились в сериале «Плохой Маскот» Дмитрия Сыендука.

Впервые в акустике!

26 октября, 19.00 – iDiE MONE | ИDИ́ МОНЭ́



DIE MONE выворачивают наизнанку старое звучание, вырывая из него уникальность и совмещая её с новым пониманием о музыке.



