Квартирники в кафе «Октавы»
4, 11, 19 и 26 октября в кафе «Октавы» пройдут квартирники.
4 октября, 19.00 – Музыкальный вечер певицы Юлии Хабаровой
Молодые музыканты исполнят песни прошлых лет в новой авторской аранжировке с нотками лирической ностальгии. Юлия Хабарова (вокал) и Леонид Шестопалов (фортепьяно), при поддержке Михаил Шевченко (кларнет) и Ольга Шевченко (ударные).
11 октября, 19.00 – Эльфийский дуэт Alfur
Уникальный проект тульских музыкантов — Яна Желова и Александр Матвеев. Кельтская арфа, женский вокал и любимые всеми песни в фолк-обработке.
19 октября, 19.00 – Культурное наследие
Вкусный и эстетичный пост-панк. Око тульской пост-панк сцены, с гордостью представляют наш город на лучших концертных площадках. Недавно музыканты отметились в сериале «Плохой Маскот» Дмитрия Сыендука.
Впервые в акустике!
26 октября, 19.00 – iDiE MONE | ИDИ́ МОНЭ́
DIE MONE выворачивают наизнанку старое звучание, вырывая из него уникальность и совмещая её с новым пониманием о музыке.