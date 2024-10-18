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Где поесть рамен в Туле?

Где поесть рамен в Туле?

Вкусный проект Myslo: пробуем еду и делимся впечатлениями!

Наступили холода, а значит, пора согреваться! В наш рацион обязательно войдут горячие супы. Первым делом попробуем рамен.

Оценивать традиционный японский суп Myslo будет в:

Сакура

сакура.jpg

Цена: 420 руб.

Вес: 450 г.

Время ожидания:  26 мин.

Несмотря на целых три бульона в составе, финальный продукт показался пресноватым и будто разбавленным. Ситуацию спасают все те же маринованные яйца — в «Сакуре» они намного соленее.

Есть рамен в «Сакуре» предлагают керамической ложкой для мисо-супа. Ей удобно черпать бульон, а «начинку» принято брать палочками. Их нам не принесли — пришлось выпрашивать.

Томленая свиная грудинка показалась нам суховатой. Жуется мясо без проблем, но вот вкус у него едва различимый.

Яичная лапша оказалась очень уместна — в отличие от пшеничной у нее яркий насыщенный вкус, похожий на европейскую пасту.

Главная изюминка — грибы шиитаке с интенсивным умами-вкусом.

В азиатской кухне выделяют особый, пятый вкус — его называют умами. Им обладают высокобелковые продукты. Обычно умами описывают как «мясной» вкус с длительным и приятным послевкусием на языке.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Паназиан энд Спиритс

пэс.jpg

Цена: 560 руб. (сам рамен стоит 410 руб., а курица — 150 руб.)

Вес: примерно 500 г.

Время ожидания: 11 мин.

Темный за счет соевого соуса свиной бульон отчетливо отдает специфическим, ни на что не похожим пряным вкусом. Все дело в листьях водорослей комбу, которые добавляют во время варки суповой основы. Солить бульон не нужно, достаточно есть его вприкуску с маринованным яйцом.

Главное достоинство рамена из «Паназиан энд спиритс» — нежнейшая курочка в хрустящем кляре. Впрочем, кляр этот рискует быстро размокнуть, если не поторопиться.

Знатоки японской кухни советуют съедать рамен как можно скорее. Не бойтесь чавкать (на сленге — «слёрпать») в азиатских ресторанах — на родине паназиатской кухни такие манеры считаются нормой. Да и вряд ли у вас выйдет быстро и бесшумно поглотить длинную лапшу и горячий бульон.

Основной ингредиент, отвечающий за сытность, — толстая сладковатая лапша из пшеничной муки.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Мидийное место

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Цена: 450 руб.

Вес: 480 г.

Время ожидания: 10 мин.

Рамен из «Мидийного места» вполне закономерно подается с морепродуктами. Их вкус и качество на высоте — особенно понравились крупные и упругие креветки.

Но самое главное — это пряный рыбный бульон. С ним сильно заморочились: в бульоне много специй (корица и бадьян), лайм, имбирь и пара колечек чили-перца.

Особого шарма этому рамену придают хрустящие древесные грибы и сушеные листы нори. Пшеничная лапша очень напоминает традиционный японский удон.

Даже несмотря на то, что к концу тарелки рот немного печет, рамен из «Мидийного места» мы доели до конца.

Оценка: 5 из 5 баллов.

Самурай

photo_2024-10-17_15-56-23.jpg

Цена: 165 руб.

Вес: 250 г.

Время ожидания: 4 мин.

Подобрать хоть какие-то слова для описания этого супа очень трудно. Он просто «никакой».

Зато посуда, в которой подали рамен, заслуживает внимания. Это не обычная супница, а мисо-супница: чтобы блюдо не остыло и не растеряло аромат, его приносят под крышкой.

Палочки не завезли. Хотя слипшиеся комком макароны прекрасно едятся мисо-ложкой.

Вместо «горячая вода с намеком на привкус овощей» в меню — видимо, по ошибке — написано «бульон». Такую бедную похлебку едва ли разливают даже на благотворительных мероприятиях для малоимущих. Хотя все признаки бесплатного пайка на месте: простецкие спагетти из супермаркета, тертая морковка, немного безвкусного белого мяса…

photo_2024-10-17_15-56-24.jpg

Несмелая претензия на экзотику — лук-порей — традиционный ингредиент японской кухни. Но его преступно мало.

Пресно и просто — брали напрасно. Ставим двойку и едем дальше.

P. S. В меню указана другая цена — 155 руб.

Оценка: 2 из 5 баллов.

Шарден

шарден.png

Цена: 490 руб.

Вес: 350 г.

Время ожидания: 13 мин.

Раменом этот суп назвать сложно: из азиатского в нем только древесные грибы и кимчи в бульоне. Но это не значит, что рамен из «Шарден» плох — совсем нет!

Наваристый бульон с нежнейшей курицей и яичная лапша хороши сами по себе. Необычности добавляют шпинат, салат айсберг, стручковая фасоль, древесные грибы и — внезапно — вешенки. Яйцо тут обычное, немаринованное.

Получается нечто среднее между экзотическим супом и домашним куриным бульоном.

P. S. Ищите рамен в меню суши-бара Okinawa, который находится на территории ресторана «Шарден».

Оценка: 5 из 5 баллов. 

 

Самое дорогое блюдо — «Паназиан энд Спиритс » (560 руб.).

Самое дешевое блюдо — «Самурай » (165 руб.).

Самая скромная порция — «Самурай» (250 г).

Самая большая порция — «Паназиан энд С пиритс» (примерно 500 г).

Самое вкусное блюдо, по мнению редакции Myslo, — «Мидийное место».

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