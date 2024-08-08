Фестиваль Myslo-SUP, матч «Арсенала» и полумарафон: выходные в Туле

Myslo-SUP
Где: Платоновский парк.
10 августа в Платоновском парке на большом пруду и аллеях вокруг пройдет спортивный праздник и большой летний пикник — фестиваль Myslo-SUP. Победителей ждет приз в 30 тысяч рублей.
«Арсенал» — «Нефтехимик»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
11 августа «Арсенал» примет на Центральном стадионе «Нефтехимик» из Нижнекамска.
Полумарафон Тула
Где: Белоусовский парк.
10 и 11 августа в Центральном парке пройдет «полумарафон Тула».
Фестиваль танцевального фитнеса
Где: Казанская набережная.
10 августа на главной сцене Казанской набережной пройдет фестиваль танцевального фитнеса.
Будем не только танцевать, но еще и избавляться от всего ненужного - плохого настроения, скованности, неуверенности и лишних килограммов.
Беговая экскурсия по Туле
Где: Тульский кремль.
10 августа главный велосудья Тульского марафона и основатель триатлон клуба EasyTri Александр Машников проведет беговую экскурсию по городу. Участники увидят Тульский Кремль, пешеходную улицу Металлистов, Казанскую набережную и Музей оружия.
Любовная отповедь
Где: Тульский камерный драматический театр.
10 августа в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».