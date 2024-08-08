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Фестиваль Myslo-SUP, матч «Арсенала» и полумарафон: выходные в Туле

Фестиваль Myslo-SUP, матч «Арсенала» и полумарафон: выходные в Туле

А еще большой танцевальный праздник на Казанской набережной и беговая экскурсия — в нашем обзоре выходных.

Myslo-SUP

Когда: 10 августа, суббота, 13.00.

Где: Платоновский парк.

Myslo-SUP

10 августа в Платоновском парке на большом пруду и аллеях вокруг пройдет спортивный праздник и большой летний пикник — фестиваль Myslo-SUP. Победителей ждет приз в 30 тысяч рублей.

 

«Арсенал» — «Нефтехимик»

Когда: 11 августа, воскресенье, 19.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» — «Нефтехимик»

11 августа «Арсенал» примет на Центральном стадионе «Нефтехимик» из Нижнекамска.

 

Полумарафон Тула

Когда: 10-11 августа, суббота-воскресенье, 10.00.

Где: Белоусовский парк.

Полумарафон Тула

10 и 11 августа в Центральном парке пройдет «полумарафон Тула». 

 

Фестиваль танцевального фитнеса

Когда: 10 августа, суббота, 18.00.

Где: Казанская набережная.

Фестиваль танцевального фитнеса

10 августа на главной сцене Казанской набережной пройдет фестиваль танцевального фитнеса

Будем не только танцевать, но еще и избавляться от всего ненужного - плохого настроения, скованности, неуверенности и лишних килограммов.

 

Беговая экскурсия по Туле

Когда: 10 августа, суббота, 15.00.

Где: Тульский кремль.

Беговая экскурсия по Туле

10 августа главный велосудья Тульского марафона и основатель триатлон клуба EasyTri Александр Машников проведет беговую экскурсию по городу. Участники увидят Тульский Кремль, пешеходную улицу Металлистов, Казанскую набережную и Музей оружия.

 

Любовная отповедь

Когда: 10 августа, суббота, 18.30.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Любовная отповедь

10 августа в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».

 

а что в кино?

Три богатыря. Ни дня без подвига

У трех богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри наши – немаленькие. Так что долго ли, коротко ли, а вас ждут три увлекательные истории разом.
 

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вчера, в 18:31 0
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