Фестиваль танцевального фитнеса
10 августа на главной сцене Казанской набережной пройдет фестиваль танцевального фитнеса.
Будем не только танцевать, но еще и избавляться от всего ненужного - плохого настроения, скованности, неуверенности и лишних килограммов.
Что будет:
- Мастер-класс по Zumba® - танцевальной фитнес-программе на основе латинских и мировых ритмов от презентера LDFA (LATIN DANCE FITNESS ALLIANCE – компания, которая занимается популяризацией танцевального фитнеса на территории России и Беларуси, объединяет в сообщество сертифицированных инструкторов и поклонников танцевальных фитнес-программ) из Москвы, при поддержке лицензированных инструкторов Тулы;
- Выступления тульских команд;
- Зажигательная музыка, очень много драйва и позитива.
Где и когда?
Тула , Тула
10 августа 2024, суббота
18:00
8 - 15 августа
15 - 21 августа
8 - 14 августа