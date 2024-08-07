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Фестиваль танцевального фитнеса

Фестиваль танцевального фитнеса

10 августа на главной сцене Казанской набережной пройдет фестиваль танцевального фитнеса. 

Будем не только танцевать, но еще и избавляться от всего ненужного - плохого настроения, скованности, неуверенности и лишних килограммов.

Что будет:

  • Мастер-класс по Zumba® - танцевальной фитнес-программе на основе латинских и мировых ритмов от презентера LDFA (LATIN DANCE FITNESS ALLIANCE – компания, которая занимается популяризацией танцевального фитнеса на территории России и Беларуси, объединяет в сообщество сертифицированных инструкторов и поклонников танцевальных фитнес-программ) из Москвы, при поддержке лицензированных инструкторов Тулы;
  • Выступления тульских команд;
  • Зажигательная музыка, очень много драйва и позитива.

 

Где и когда?
Казанская набережная
10 августа 2024, суббота
18:00
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