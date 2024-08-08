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Полумарафон Тула

Полумарафон Тула

10 и 11 августа в Центральном парке пройдет «полумарафон Тула». 

Центральной частью фестиваля станут забеги, которые рассчитаны на разных участников – детей и взрослых, физически подготовленных и новичков. В зависимости от возраста бегунам предложат шесть дистанций – короткие в 400 метров и 700 метров и более длинные в 3, 5, 10 и 21,1 километр.

Бежать участники будут по аллеям Центрального парка, а также по улицам Первомайская и Дмитрия Ульянова. Стартовать и финишировать бегуны будут возле арт-объекта «Зеленая планета», расположенного в парке.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула , Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
10 августа 2024, суббота
10:00
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11 августа 2024, воскресенье
10:00
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