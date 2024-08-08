10 и 11 августа в Центральном парке пройдет «полумарафон Тула».

Центральной частью фестиваля станут забеги, которые рассчитаны на разных участников – детей и взрослых, физически подготовленных и новичков. В зависимости от возраста бегунам предложат шесть дистанций – короткие в 400 метров и 700 метров и более длинные в 3, 5, 10 и 21,1 километр.



Бежать участники будут по аллеям Центрального парка, а также по улицам Первомайская и Дмитрия Ульянова. Стартовать и финишировать бегуны будут возле арт-объекта «Зеленая планета», расположенного в парке.