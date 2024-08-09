Чемпионат России по пляжному волейболу
С 8 по 11 августа в парк-отеле «Шахтёр» в Алексинском районе пройдет очередной этап чемпионата России по пляжному волейболу.
Расписание:
- 8 августа — квалификационный раунд с 11.00 до 16.00,
- 9 августа — утренняя сессия с 10.00 до 13.30, вечерняя — с 15.00 до 18.30,
- 10 августа — матчи с 9.00 до 18.00,
- 11 августа — финальные матчи. Игры за бронзу — в 12.00 и в 13.00. За золото — в 14.00 и в 15.00.
Вход для всех болельщиков свободный. 0+.
Напомним, впервые Тульская область приняла этап чемпионата в прошлом году. Подробнее в нашем материале по ссылке.
Где и когда?
Бунырево , Тульская область, деревня Бунырево
8 августа 2024, четверг
11:00
9 августа 2024, пятница
11:00
10 августа 2024, суббота
11:00
11 августа 2024, воскресенье
11:00
8 - 15 августа
15 - 21 августа
8 - 14 августа