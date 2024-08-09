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Чемпионат России по пляжному волейболу

Чемпионат России по пляжному волейболу

С 8 по 11 августа в парк-отеле «Шахтёр» в Алексинском районе пройдет очередной этап чемпионата России по пляжному волейболу. 

Расписание: 

  • 8 августа — квалификационный раунд с 11.00 до 16.00,
  • 9 августа — утренняя сессия с 10.00 до 13.30, вечерняя — с 15.00 до 18.30,
  • 10 августа — матчи с 9.00 до 18.00,
  • 11 августа — финальные матчи. Игры за бронзу — в 12.00 и в 13.00. За золото — в 14.00 и в 15.00.

Вход для всех болельщиков свободный. 0+.

Напомним, впервые Тульская область приняла этап чемпионата в прошлом году. Подробнее в нашем материале по ссылке.

Где и когда?
Шахтер, пансионат
Бунырево , Тульская область, деревня Бунырево
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