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«Арсенал» — «Шинник», марафон «Большой шлем» и Андрей Алексин: выходные в Туле

«Арсенал» — «Шинник», марафон «Большой шлем» и Андрей Алексин: выходные в Туле

А еще всероссийский день бега «Кросс нации», полгода молодежному проекту «Октавы», «Открытый микрофон» и немногое другое — в нашем обзоре выходных.

«Арсенал» — «Шинник»

Когда: 17 сентября, воскресенье, 18.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» — «Шинник»

17 сентября на Центральном стадионе состоится встреча 10-го тура МЕЛБЕТ-Первой Лиги между тульским «Арсеналом» и «Шинником» из Ярославля.

 

Мегавечеринка 90-х

Когда: 15 сентября, пятница, 20.00.

Где: Concert Hall.

Мегавечеринка 90-х

15 сентября в Concert Hall состоится Мегавечеринка 90-х.

Совершенно новый формат ночной жизни Тулы. Ведущий, выступление диджеев, фотозона и профессиональный фотограф, игровая зона «Денди» и концерт Андрея Алексина. 8 часов любимой музыки и танцев.

В программе:

  • 20.00-22.00 DJ ANTONIO;
  • 22.00-00.00 Андрей Алексин;
  • 00.00-04.00 DJ STAS;
  • c 00.00 Вход FREE.
 

День «ОКТАВА_Ю»

Когда: 16 сентября, суббота, 12.00.

Где: Кластер «Октава».

День «ОКТАВА_Ю»

16 сентября в кластере «Октава» отметят полгода молодежному проекту «ОКТАВА_Ю».

 

Кросс нации

Когда: 16 сентября, суббота, 10.30.

Где: Белоусовский парк.

Кросс нации

16 сентября в Центральном парке пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации». 

Участники пробегут такие дистанции:

  • мужчины и женщины — 4000 метров,
  • девушки и юноши — 1000 метров,
  • мальчики и девочки — 500 метров.
 

Открытый микрофон в «Типографии»

Когда: 15 сентября, пятница, 19.00.

Где: Культурный центр «Типография».

Открытый микрофон в «Типографии»

15 сентября в «Типографии» пройдет «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки!

 

Большой шлем

Когда: 16 сентября, суббота, 8.00.

Где: Городская набережная. Гребцы стартуют массово, с воды. Организуют два вида кольцевых дистанций: 22 км и 45 км. Разворотный буй поставят под мостом через Упу на ул. Доктора Гумилевской.

Большой шлем

16 сентября в Туле стартует гребной марафон «Большой шлем». Участвуют разнообразные гребные суда — сияки, различные байдарки, SUP. 

 

Белые ночи

Когда: 17 сентября, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр. 

Белые ночи

17 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. 

а что в кино?

Барби


Самая обыкновенная стереотипная Барби живёт в великолепном розовом Барбиленде, и каждый её день идеален. Она меняет наряды, загорает на пляже, проводит время с другими Барби, день заканчивается шумной вечеринкой с танцами, и в этой позитивной кутерьме с блёстками влюблённый Кен — всего лишь приложение к Барби.

Однажды куклу вдруг посещают мысли о смерти, и её сделанные под туфли с каблуками ноги вдруг становятся плоскими. Чтобы разобраться в происходящем и вернуть привычный пластмассовый мир, Барби придётся отправиться в мир реальный и найти там девочку, которая с ней играет. За ней увязывается не мыслящий жизни без своего кумира Кен.

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Автор:
вчера, в 17:31 0
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