«Арсенал» — «Шинник», марафон «Большой шлем» и Андрей Алексин: выходные в Туле

«Арсенал» — «Шинник»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
17 сентября на Центральном стадионе состоится встреча 10-го тура МЕЛБЕТ-Первой Лиги между тульским «Арсеналом» и «Шинником» из Ярославля.
Мегавечеринка 90-х
Где: Concert Hall.
15 сентября в Concert Hall состоится Мегавечеринка 90-х.
Совершенно новый формат ночной жизни Тулы. Ведущий, выступление диджеев, фотозона и профессиональный фотограф, игровая зона «Денди» и концерт Андрея Алексина. 8 часов любимой музыки и танцев.
В программе:
- 20.00-22.00 DJ ANTONIO;
- 22.00-00.00 Андрей Алексин;
- 00.00-04.00 DJ STAS;
- c 00.00 Вход FREE.
День «ОКТАВА_Ю»
Где: Кластер «Октава».
16 сентября в кластере «Октава» отметят полгода молодежному проекту «ОКТАВА_Ю».
Кросс нации
Где: Белоусовский парк.
16 сентября в Центральном парке пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации».
Участники пробегут такие дистанции:
- мужчины и женщины — 4000 метров,
- девушки и юноши — 1000 метров,
- мальчики и девочки — 500 метров.
Открытый микрофон в «Типографии»
Где: Культурный центр «Типография».
15 сентября в «Типографии» пройдет «Открытый микрофон»: опытные и начинающие комики будут проверять свои шутки!
Большой шлем
Где: Городская набережная. Гребцы стартуют массово, с воды. Организуют два вида кольцевых дистанций: 22 км и 45 км. Разворотный буй поставят под мостом через Упу на ул. Доктора Гумилевской.
16 сентября в Туле стартует гребной марафон «Большой шлем». Участвуют разнообразные гребные суда — сияки, различные байдарки, SUP.
Белые ночи
Где: Тульский камерный драматический театр.
17 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского.
Барби
Самая обыкновенная стереотипная Барби живёт в великолепном розовом Барбиленде, и каждый её день идеален. Она меняет наряды, загорает на пляже, проводит время с другими Барби, день заканчивается шумной вечеринкой с танцами, и в этой позитивной кутерьме с блёстками влюблённый Кен — всего лишь приложение к Барби.
Однажды куклу вдруг посещают мысли о смерти, и её сделанные под туфли с каблуками ноги вдруг становятся плоскими. Чтобы разобраться в происходящем и вернуть привычный пластмассовый мир, Барби придётся отправиться в мир реальный и найти там девочку, которая с ней играет. За ней увязывается не мыслящий жизни без своего кумира Кен.