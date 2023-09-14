«Арсенал» — «Шинник», марафон «Большой шлем» и Андрей Алексин: выходные в Туле

Барби





Самая обыкновенная стереотипная Барби живёт в великолепном розовом Барбиленде, и каждый её день идеален. Она меняет наряды, загорает на пляже, проводит время с другими Барби, день заканчивается шумной вечеринкой с танцами, и в этой позитивной кутерьме с блёстками влюблённый Кен — всего лишь приложение к Барби.



Однажды куклу вдруг посещают мысли о смерти, и её сделанные под туфли с каблуками ноги вдруг становятся плоскими. Чтобы разобраться в происходящем и вернуть привычный пластмассовый мир, Барби придётся отправиться в мир реальный и найти там девочку, которая с ней играет. За ней увязывается не мыслящий жизни без своего кумира Кен.