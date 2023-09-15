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Всероссийские соревнования операторов БПЛА

Всероссийские соревнования операторов БПЛА

16 и 17 сентября на аэродроме Мясново пройдет открытый чемпионат и первенство России среди операторов БПЛА по дрон-рейсингу и фристайлу. 

Соревнования состоятся в рамках празднования Дня оружейника. Также в спортивной программе праздника — первенство по дзюдо среди мальчиков и девочек 2012–2015 гг. р., личное первенство для школьников и студентов Тульской области по спортивному ориентированию «Засечный рубеж», открытый чемпионат региона по спортивному метанию ножа «Защитники Тулы — помним, чтим, гордимся».

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В Тульском государственном музее оружия с 16 по 20 сентября пройдут тематические пешеходные экскурсии, интеллектуальный блиц-турнир, демонстрация масштабного панорамного фильма, видеолекции и творческие мастер-классы. В эти дни сотрудники оборонных предприятий и члены их семей смогут посетить музей бесплатно.

Основные мероприятия запланированы на День оружейника, 19 сентября. На торжественном собрании в музее оружия наградят отличившихся сотрудников и вручат заслуженные награды. В ремесленном дворе «Добродей» состоятся праздник, бесплатный кинопоказ и интеллектуальный фестиваль «Щит предков». В Тульской областной научной библиотеке пройдут кинопоказ и книжные выставки.

Где и когда?
Мясново, аэродром
Тула , Тула, ул. Чмутова, 162-а
16 сентября 2023, суббота
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