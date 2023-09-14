Погорельцам поможет Центр соцподдержки «Ангелочек»

Фото из архива Myslo.

Здесь помощь оказывают всем. Тут не нужны справки и документы, подтверждающие тяжелое материальное положение. Нужно просто приехать в Морозовку и рассказать о беде Олесе Мягичевой, волонтеру и руководителю Центра социальной поддержки «Ангелочек».

...Кристина из Тулы, росла без матери, а папа умер два года назад, девушке было 19 лет. Других близких у нее не было, а дальние, у которых она снимала квартиру, сообщили, что планируют ее продать. Жилищный вопрос обострился, когда Кристина забеременела. Чтобы понять, как дальше быть, она пришла к уполномоченному по правам ребёнка в Тульской области Наталии Зыковой. Для комплексного решения проблемы омбудсмен подключила ЦСП «Ангелочек».

Совместными усилиями Кристине сделали временную регистрацию. Со склада Центра она получила все необходимое для малыша. Квартирный вопрос помог решить московский благотворительный фонд «Живем». В ближайшее время молодая мама заедет уже в свою квартиру!

Наталия Зыкова – В Тульской области есть много соц­учреждений и общественных организаций, помогающих семьям с детьми и будущим матерям в трудной жизненной ситуации, – рассказывает Наталия Зыкова. – Центр «Ангелочек» здорово дополняет их. Пока сотрудники ведомств занимаются, например, оформлением документов на получение пособий, Олеся оперативно закрывает насущные вопросы. Одежда, продукты, предметы первой необходимости, бытовые принадлежности, в некоторых случаях мебель и прочее можно получить бесплатно.

Комплексное сопровождение позволяет людям, столкнувшимся с проблемой, не опускать руки и двигаться дальше.

Для Центра неважно – мама-одиночка, многодетная или воспитывает ребенка-инвалида, пенсионер или погорелец, – помощь с радостью окажут.

Семья Гуровых в апреле 2023 года купила часть дома в Дачном переулке в Туле. В мае уже завершали ремонт и планировали летом праздновать новоселье, но пожар обнулил планы. Гуровы узнали о случившемся наутро – это был настоящий ужас. Предстояло начинать все заново. Пережить трагедию помогла Олеся. Погорельцам ее телефон дали сотрудники администрации Пролетарского округа. Со склада в Морозовке они взяли одежду для всех членов семьи.

– Помимо помощи вещами и бытовой химией, она морально поддержала – мое состояние было в тот момент таким, что я даже передать не могу, – рассказывает Алена Гурова. – Но я поняла, что мы не одни. До сих пор поддерживаем с ней связь. Вскоре после пожара я узнала, что беременна. Олеся сказала, что даст нам коляску и кроватку, одежду и средства гигиены для малыша. Для нас сейчас такая помощь ценна. Спасибо центру «Ангелочек»!

Олеся и сама хорошо помнит эмоции, когда в огне горят труды нескольких лет. Она давно занимается волонтерством. Долгие годы ее помощниками были друзья, которые отдавали одежду, и знакомые врачи, готовые выезжать бесплатно в выходные к тем, кому нужна помощь. Склад вещей раньше частично находился в общежитии в Шатске. В январе 2022 года там случился пожар.

Максим Колычев – Пожар в общежитии в Шатске познакомил нас с Олесей, – рассказывает руководитель тер­управления по Пролетарскому округу Максим Колычев. – Мы узнали, что Олесе тоже нужна помощь. Безвозмездно предоставили помещения в административном здании в Морозовке. Тогда еще не было «Ангелочка», Олеся была просто волонтером. Она тогда вместе с нами помогла жителям сгоревшего общежития.

Администрация округа и ЦСП «Ангелочек» работают сообща. Всех оказавшихся в кризисной ситуации, особенно погорельцев, направляют к Олесе. Люди, потерявшие в огне имущество, нуждаются буквально во всем.

Сегодня неприметное здание на въезде в Морозовку знают уже сотни семей. Работа строится с каждым индивидуально. Кому-то достаточно разовой помощи, другие нуждаются в сопровождении и более длительной поддержке. И то и другое возможно – как не бывает одинаковых историй, так не бывает и типовых решений. Если нужна более комплексная, в том числе юридическая помощь, то семья направляется в МФЦ «Мой семейный центр».

Эвелина Шубинская – С Олесей мы сотрудничаем уже несколько лет, – рассказывает директор МФЦ «Мой семейный центр» Эвелина Шубинская. – Мы заключили соглашение о комплексном взаимодействии. Семьи, которые обратились к нам, например, за правовой помощью, но нуждаются и в социально-бытовой поддержке, направляем в «Ангелочек». Это также работает и в обратную сторону. Можно говорить о всесторонней поддержке. Центр активно сотрудничает с нашим стационарным отделением социальной реабилитации, где пребывают женщины и дети. Жизненная ситуация у многих такова, что не хватает средств. Для них поддержка в виде одежды и обуви – это отличное подспорье.

Запасы на складах регулярно пополняются и обновляются за счет помощи от магазинов, предпринимателей, депутатов и неравнодушных жителей.

Олеся Мягичева – Мы стремимся помочь каждому, кто приходит к нам со своей бедой, – рассказывает Олеся Мягичева. – Удается это благодаря спонсорам. Но помощи много не бывает, поэтому мы рады и вещевой, и финансовой поддержке. Мы недавно открыли филиал в Донском, теперь жителям региона не надо ехать в Тулу, чтобы получить помощь. Моя мечта – чтобы в каждом районе был подобный склад. Это бы сделало помощь еще более доступной.

Чтобы обратиться в Центр социальной поддержки «Ангелочек», нужно позвонить Олесе по телефону +7-903-658-73-69 или написать в личные сообщения группы в соцсети «ВКонтакте»: @csp_angel.