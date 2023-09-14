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Погорельцам поможет Центр соцподдержки «Ангелочек»
Фото из архива Myslo.

Погорельцам поможет Центр соцподдержки «Ангелочек»

Жизнь непредсказуема и порой подкидывает неожиданные испытания. Волонтеры Центра социальной поддержки «Ангелочек» готовы протянуть руку помощи тем, кто оказался в трудной ситуации.

Здесь помощь оказывают всем. Тут не нужны справки и документы, подтверждающие тяжелое материальное положение. Нужно просто приехать в Морозовку и рассказать о беде Олесе Мягичевой, волонтеру и руководителю Центра социальной поддержки «Ангелочек». 

...Кристина из Тулы, росла без матери, а папа умер два года назад, девушке было 19 лет. Других близких у нее не было, а дальние, у которых она снимала квартиру, сообщили, что планируют ее продать. Жилищный вопрос обострился, когда Кристина забеременела. Чтобы понять, как дальше быть, она пришла к уполномоченному по правам ребёнка в Тульской области Наталии Зыковой. Для комплексного решения проблемы омбудсмен подключила ЦСП «Ангелочек».

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Совместными усилиями Кристине сделали временную регистрацию. Со склада Центра она получила все необходимое для малыша. Квартирный вопрос помог решить московский благотворительный фонд «Живем». В ближайшее время молодая мама заедет уже в свою квартиру!

Наталия Зыкова

– В Тульской области есть много соц­учреждений и общественных организаций, помогающих семьям с детьми и будущим матерям в трудной жизненной ситуации, – рассказывает Наталия Зыкова. – Центр «Ангелочек» здорово дополняет их. Пока сотрудники ведомств занимаются, например, оформлением документов на получение пособий, Олеся оперативно закрывает насущные вопросы. Одежда, продукты, предметы первой необходимости, бытовые принадлежности, в некоторых случаях мебель и прочее можно получить бесплатно. 

Комплексное сопровождение позволяет людям, столкнувшимся с проблемой, не опускать руки и двигаться дальше. 

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Для Центра неважно – мама-одиночка, многодетная или воспитывает ребенка-инвалида, пенсионер или погорелец, – помощь с радостью окажут. 
Семья Гуровых в апреле 2023 года купила часть дома в Дачном переулке в Туле. В мае уже завершали ремонт и планировали летом праздновать новоселье, но пожар обнулил планы. Гуровы узнали о случившемся наутро – это был настоящий ужас. Предстояло начинать все заново. Пережить трагедию помогла Олеся. Погорельцам ее телефон дали сотрудники администрации Пролетарского округа. Со склада в Морозовке они взяли одежду для всех членов семьи. 

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– Помимо помощи вещами и бытовой химией, она морально поддержала – мое состояние было в тот момент таким, что я даже передать не могу, – рассказывает Алена Гурова. – Но я поняла, что мы не одни. До сих пор поддерживаем с ней связь. Вскоре после пожара я узнала, что беременна. Олеся сказала, что даст нам коляску и кроватку, одежду и средства гигиены для малыша. Для нас сейчас такая помощь ценна.  Спасибо центру «Ангелочек»!

Олеся и сама хорошо помнит эмоции, когда в огне горят труды нескольких лет. Она давно занимается волонтерством. Долгие годы ее помощниками были друзья, которые отдавали одежду, и знакомые врачи, готовые выезжать бесплатно в выходные к тем, кому нужна помощь. Склад вещей раньше частично находился в общежитии в Шатске. В январе 2022 года там случился пожар.

Максим Колычев

– Пожар в общежитии в Шатске познакомил нас с Олесей, – рассказывает руководитель тер­управления  по Пролетарскому округу Максим Колычев. – Мы узнали, что Олесе тоже нужна помощь. Безвозмездно предоставили помещения в административном здании в Морозовке. Тогда еще не было «Ангелочка», Олеся была просто волонтером. Она тогда вместе с нами помогла жителям сгоревшего общежития. 

Администрация округа и ЦСП «Ангелочек» работают сообща. Всех оказавшихся в кризисной ситуации, особенно погорельцев, направляют к Олесе. Люди, потерявшие в огне имущество, нуждаются буквально во всем. 

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Сегодня неприметное здание на въезде в Морозовку знают уже сотни семей. Работа строится с каждым индивидуально. Кому-то достаточно разовой помощи, другие нуждаются в сопровождении и более длительной поддержке. И то и другое возможно – как не бывает одинаковых историй, так не бывает и типовых решений. Если нужна более комплексная, в том числе юридическая помощь, то семья направляется в МФЦ «Мой семейный центр».

Эвелина Шубинская

– С Олесей мы сотрудничаем уже несколько  лет, – рассказывает директор МФЦ «Мой семейный центр» Эвелина Шубинская. – Мы заключили соглашение о комплексном взаимодействии. Семьи, которые обратились к нам, например, за правовой помощью, но нуждаются и в социально-бытовой поддержке, направляем в «Ангелочек». Это также работает и в обратную сторону. Можно говорить о всесторонней поддержке. Центр активно сотрудничает с нашим стационарным отделением социальной реабилитации, где пребывают женщины и дети. Жизненная ситуация у многих такова, что не хватает средств. Для них поддержка  в виде одежды и обуви – это отличное подспорье.

Запасы на складах регулярно пополняются и обновляются за счет помощи от магазинов, предпринимателей, депутатов и неравнодушных жителей. 

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Олеся Мягичева

– Мы стремимся помочь каждому, кто приходит к нам со своей бедой, – рассказывает Олеся Мягичева. – Удается это благодаря спонсорам. Но помощи много не бывает, поэтому мы рады и вещевой, и финансовой поддержке. Мы недавно открыли филиал в Донском, теперь жителям региона не надо ехать в Тулу, чтобы получить помощь. Моя мечта – чтобы в каждом районе был подобный склад. Это бы сделало помощь еще более доступной.

Чтобы обратиться в Центр социальной поддержки «Ангелочек», нужно позвонить Олесе по телефону +7-903-658-73-69 или написать в личные сообщения группы в соцсети «ВКонтакте»: @csp_angel.

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Автор:
вчера, в 15:25 +1
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