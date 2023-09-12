16 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации».

Участники пробегут такие дистанции:

мужчины и женщины — 4000 метров,

девушки и юноши — 1000 метров,

мальчики и девочки — 500 метров.

Открытие соревнований в 10.30.

Мандатная комиссия для регистрации и выдачи номеров будет работать с 12 по 15 сентября с 10.00 до 17.00 под восточной трибуной Центрального стадиона «Арсенал» (г. Тула, пр. Ленина, 87) в к. 109. В день соревнований — с 9.00 до 10.30 в ЦПКиО им. П. П. Белоусова (стартовый городок).

Телефон для справок: +7 (4872) 35-92-47.