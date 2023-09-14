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День «ОКТАВА_Ю»

День «ОКТАВА_Ю»

16 сентября в кластере «Октава» отметят полгода молодежному проекту «ОКТАВА_Ю».

Большой зал:

  • 13.00-14.00 Мастер-класс от Вероники Маковой;
  • 14.00-15.00 Мастер-класс от Станиславой Кожевниковой;
  • 15.00-16.00 Лекция «Что такое проект Октава_Ю и почему круто стать его частью» от руководителя пространства, Полины Шутовой, и знакомство с действующими кураторами направлений.
  • 16.00-16.30 Экскурсия по кластеру с руководителем Октава_Ю;
  • 16.30-18.00 Открытый урок пластической лаборатории;
  • 17.00-18.00 встреча-знакомство книжного клуба «Нужные вещи»;

Веранда:

  • 18.00 DJ hizzzo;
  • 19.00 DJ Просто Коля;
  • 20.00 Группа «Хомякиши»;
  • 21.00 Рэпер Asthma.

Вход свободный! В программе возможны дополнения!

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
16 сентября 2023, суббота
12:00
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