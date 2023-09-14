День «ОКТАВА_Ю»
16 сентября в кластере «Октава» отметят полгода молодежному проекту «ОКТАВА_Ю».
Большой зал:
- 13.00-14.00 Мастер-класс от Вероники Маковой;
- 14.00-15.00 Мастер-класс от Станиславой Кожевниковой;
- 15.00-16.00 Лекция «Что такое проект Октава_Ю и почему круто стать его частью» от руководителя пространства, Полины Шутовой, и знакомство с действующими кураторами направлений.
- 16.00-16.30 Экскурсия по кластеру с руководителем Октава_Ю;
- 16.30-18.00 Открытый урок пластической лаборатории;
- 17.00-18.00 встреча-знакомство книжного клуба «Нужные вещи»;
Веранда:
- 18.00 DJ hizzzo;
- 19.00 DJ Просто Коля;
- 20.00 Группа «Хомякиши»;
- 21.00 Рэпер Asthma.
Вход свободный! В программе возможны дополнения!
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
16 сентября 2023, суббота
12:00
19 августа - 20 сентября
20 апреля - 20 сентября
1 - 20 сентября
21 - 27 сентября
22 июня - 20 сентября
18 сентября, понедельник 00:00