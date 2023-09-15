Художник выставки Ars Botanica: «Бисер вдохновит туляков на восстановление старинных усадеб»

Фото Ильи Ходаковского.

Выставка «Ars Botanica. Растительные мотивы в бисере первой половины XIX в.» погружает посетителей в атмосферу ландшафтного дворцового парка конца XVIII века.

И пейзажи на стенах тулякам не зря кажутся знакомыми. Художник выставки Ольга Медведева использовала для настенных росписей несколько натурных акварельных рисунков Андрея и Павла Болотовых, сделанных в парке дворца в Богородицке Тульской губернии. Альбом «Богородицк. Виды имения Бобринских» с 80-ю рисунками отца и сына Болотовых хранится в собрании Государственного исторического музея.

Это уже вторая выставка художника и конструктора декораций для театра и кино, доцента кафедры технологии художественного оформления спектакля Школы-студии МХАТ Ольги Медведевой, которую она оформляет в филиале Исторического музея в Туле. Первой была экспозиция «Романовы», ставшая номинантом международной премии «Золотой Трезини».

— Выставка Ars Botanica — про красоту и русскую аристократию начала XIX века, жившую в ампирно-имперской обстановке. На Ваш взгляд, считывается ли эпоха в дизайнерском решении?

— Изначально идея была в том, чтобы несколько погрузить растительно-бисерную историю в атмосферу, в которой вся эта красота создавалась. И так как главным героем безусловно остается бисер, то свою задачу я прежде всего видела в том, чтобы дать зрителю легкие подсказки, по которым он мог бы представить время, в которое были созданы представленные на выставке шедевры прикладного искусства. Про ампирно-имперскую жизнь русской аристократии мы на этой выставке не говорим. Наша история — про лирику садов и парков того времени и романтические отношения людей разных сословий не только начала XIХ века, выраженные посредством цветов.

— Какую художественную задачу Вы перед собой ставили, работая над проектом?

— В этот раз скорее эмоциональную. Помочь зрителю перенестись в романтическую атмосферу, почувствовать ароматы цветов, трав, услышать пение птиц, вспомнить свою первую влюбленность… Сравнить эти ощущения с эмоциями людей той поры…

— Почему основой для декорации выбрали рисунки Андрея Тимофеевича и Павла Андреевича Болотовых?

— Готовясь к выставке, просматривая разные материалы, с удивлением узнала, что Тульская губерния славилась красотой своих усадебных парков. Но, к сожалению, от них мало что осталось. Мы много знаем про сады и парки Петербурга и Москвы, а про жемчужины Тульского ожерелья — совсем ничего, но, судя по рассказам современников и сохранившимся рисункам и гравюрам, они были очень даже конкурентны.

К счастью, в фондах Исторического музея оказались достаточно подробные рисунки Богородицкого парка, сделанные Болотовыми.

Они и составили основу для художественного решения зала. Работы очень лиричные, но еще мне кажется важным познакомить туляков с ландшафтным наследием их родной земли. Может, кого-то это вдохновит на восстановление красоты тульских усадеб. Желание побывать в Богородицке возникло еще до просмотра акварелей. Но, к сожалению, все это великолепие, созданное Андреем Болотовым и им же запечатленное, можно увидеть только в графике, что хранится в ГИМ. Надеюсь, пока.

— Цветы — главный мотив выставки. Чем Вы вдохновлялись?

— В первую очередь цветами, вышитыми на различных предметах. Они замечательные!

— Ars Botanica — это множество мелких предметов, скомпонованных по определенному признаку. Важно привлечь к ним внимание, задержать посетителя у витрин. Какие приемы для этого существуют?

— Для меня всегда первый и главный прием — расположить все в зале так, чтобы максимально понятно и интересно показать экспонируемые предметы. Куратор выставки, отбирая предметы для показа, скомпоновала их по нескольким темам. Я же постаралась не нарушить этот стройный порядок и предложила такое решение витрин, которое напоминало бы одновременно и садовые клумбы, и садовую мебель… Получилось или нет — скажут зрители.

— Достаточно ограниченные площади экспонирования не смутили? Вы же хорошо знаете наши помещения, которые на каждой выставке категорически меняются?

— В этом и заключается моя работа: независимо от формы и размера площади экспонирования постараться создать комфортную дружественную среду и для музейных предметов, и для зрителей.

— Выставка — своего рода игра, квест. Интерактивные моменты каким образом решены?

— Думаю, зрители заскучали бы, если мы, рассказав о том, как можно выразить свои чувства, мысли, намерения, не дали возможности попробовать это сделать. Поэтому на выставке есть две стены с изображениями разных цветов (на всякий случай, и с подсказками об их значении), из которых можно составить послание другу или подруге.

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