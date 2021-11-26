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«Арсенал» – «Локомотив», концерт Славы и Джаз-клуб в «Типографии»: выходные в Туле 26-28 ноября

«Арсенал» – «Локомотив», концерт Славы и Джаз-клуб в «Типографии»: выходные в Туле 26-28 ноября

А еще спектакль «Отдам мужа в хорошие руки», акустический концерт группы «Мураками», «Осенний марафон-2021» и многое другое — в нашем обзоре выходных.

«Арсенал» – «Локомотив»

Когда: 29 ноября, понедельник, 19.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» – «Локомотив»

29 ноября на Центральном стадионе состоится встреча 16-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом».
 

Отдам мужа в хорошие руки

Когда: 28 ноября, воскресенье, 17.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 800 руб.

Отдам мужа в хорошие руки

28 ноября в Городском концертном зале покажут искромётную комедию «Отдам мужа в хорошие руки». Павел Антошин считает себя неплохим мужем и отцом. Но однажды, вернувшись из командировки, он узнает, что его жена Маргарита ушла к другому мужчине. Маргарита предлагает Павлу вместо себя свою подругу Ларису!

Такой жизненный поворот настолько возмутил Павла, что он тут же выставил обеих дам с глаз долой. Но на этом история не закончилась, скорее с этого она только началась…
 

Джаз-клуб: Affair DUO

Когда: 28 ноября, воскресенье, 19.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 500 руб. 

Джаз-клуб: Affair DUO

28 ноября в культурном центре «Типография» пройдет джазовый концерт дуэта Affair DUO. Один из тех концертов серии Джаз-клуб, который расширяет границы, заданные жанром. И, возможно, первый, в котором будет живая балалайка.
 

Юрий Николаенко

Когда: 27 ноября, суббота, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1500 руб.

Юрий Николаенко

27 ноября в Concert Hall выступит Юрий Николаенко - звезда сериала «Улица» на ТНТ, композитор, певец, участник второго сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ.

Юрий автор хитов «Веснушки», «Ми-6» «Без тебя фигово» «Твой поцелуй» «Безумный» «Я надеюсь», «Рассвет», «Больше не полетаем», и многих других.
 

Мураками

Когда: 26 ноября, пятница, 20.00.

Где: BACKSTAGE.
Стоимость: 1300 руб. 

Мураками

26 ноября в клубе BACKSTAGE с новой акустической программой выступит группа «Мураками».
 
В честь своего восемнадцатилетия группа «Мураками» делает главный подарок своим поклонникам — выпускает новый альбом под названием «Среди акул».
 

Hard Dance Fever

Когда: 27 ноября, суббота, 18.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 150 руб. 

Hard Dance Fever

27 ноября в культурном центре «Типография» продолжается серия тематических вечеринок Hard Dance Fever, посвящённая таким направлениям в электронной музыке, как Hardstyle и Hardcore.
 

Осенний марафон-2021

Когда: 28 ноября, воскресенье, 9.00.

Где: ДК «Туламашзавод».
Стоимость: от 350 руб. 

Осенний марафон-2021

28 ноября в ДК «Туламашзавод» пройдет XIII открытый конкурс по сценическим видам хореографии «Осенний марафон-2021». 

 

Слава

Когда: 27 ноября, суббота, 19.00.

Где: Городской концертный зал.

Слава

27 ноября в Городском концертном зале выступит Слава. Высокая брюнетка с проникновенными глазами и ярко выраженной харизмой, певица Слава с первого появления на сцене покорила сердца миллионов.
 

«Чёрная книга» в Тульском экзотариуме

Когда: 23 ноября - 19 декабря.

Где: Тульский областной Экзотариум (новая экспозиция).
Стоимость: от 100 руб. Дети до 7 лет - бесплатно. 

«Чёрная книга» в Тульском экзотариуме

С 23 ноября по 19 декабря в Тульском экзотариуме пройдет выставка инвазивных видов «Чёрная книга».

Кто не знает опасного ядовитого «злодея» — борщевик Сосновского? Он стал олицетворением одной из экологических проблем современности — вторжения чужеродных видов в экосистемы — и символом выставки Тульского экзотариума «Чёрная книга», посвящённой этой проблеме. «Чёрные книги» — списки инвазивных видов того или иного региона.
 

Струнный ансамбль El Classic. «Русский ресторан»

Когда: 28 ноября, воскресенье, 17.00

Где: Театр «Эрмитаж».
Стоимость билетов: от 150 руб.

Струнный ансамбль El Classic. «Русский ресторан»

28 ноября в Тульском театре «Эрмитаж» струнный ансамбль El Classic представит новую программу «Русский ресторан».

Программа во всей полноте передаст музыкальный дух старинного ресторанного заведения. Вы услышите музыку, которая взволнует кровь, заставит радоваться и страдать - популярные танго, проникновенные романсы, цыганские и еврейские мелодии – одним словом, лучшие хиты ресторанной музыки в оригинальной обработке.
 

Белые ночи

Когда: 26 ноября, пятница, 19.00.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Белые ночи

26 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?

В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. 
 
а что в кино?

«Обитель Зла: Раккун Сити» (18+)

С 25 ноября смотрите перезапуск легендарной франшизы, основанной на одноимённой компьютерной игре. Раккун Сити, где когда-то располагалась корпорация Umbrella, превратился в город-призрак. Компания давно переехала, но на ее месте глубоко под землей набирает силу великое зло.
 

«Охотники за привидениями: Наследники» (12+)

С 27 ноября встречайте продолжение культовой франшизы. По сюжету после переезда в маленький городок двое подростков вместе с мамой узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями, и их дедушка оставил им загадочное наследство.

 

Хороших выходных!

 

 

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Автор: Владимир Сундуков
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