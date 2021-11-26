«Арсенал» – «Локомотив», концерт Славы и Джаз-клуб в «Типографии»: выходные в Туле 26-28 ноября
А еще спектакль «Отдам мужа в хорошие руки», акустический концерт группы «Мураками», «Осенний марафон-2021» и многое другое — в нашем обзоре выходных.
«Арсенал» – «Локомотив»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
Отдам мужа в хорошие руки
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 800 руб.
Такой жизненный поворот настолько возмутил Павла, что он тут же выставил обеих дам с глаз долой. Но на этом история не закончилась, скорее с этого она только началась…
Джаз-клуб: Affair DUO
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 500 руб.
Юрий Николаенко
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1500 руб.
27 ноября в Concert Hall выступит Юрий Николаенко - звезда сериала «Улица» на ТНТ, композитор, певец, участник второго сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ.
Мураками
Где: BACKSTAGE.
Стоимость: 1300 руб.
Hard Dance Fever
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 150 руб.
Осенний марафон-2021
Где: ДК «Туламашзавод».
Стоимость: от 350 руб.
28 ноября в ДК «Туламашзавод» пройдет XIII открытый конкурс по сценическим видам хореографии «Осенний марафон-2021».
Слава
Где: Городской концертный зал.
«Чёрная книга» в Тульском экзотариуме
Где: Тульский областной Экзотариум (новая экспозиция).
Стоимость: от 100 руб. Дети до 7 лет - бесплатно.
С 23 ноября по 19 декабря в Тульском экзотариуме пройдет выставка инвазивных видов «Чёрная книга».
Струнный ансамбль El Classic. «Русский ресторан»
Где: Театр «Эрмитаж».
Стоимость билетов: от 150 руб.
28 ноября в Тульском театре «Эрмитаж» струнный ансамбль El Classic представит новую программу «Русский ресторан».
Белые ночи
Где: Тульский камерный драматический театр.
В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву.
«Обитель Зла: Раккун Сити» (18+)
«Охотники за привидениями: Наследники» (12+)
С 27 ноября встречайте продолжение культовой франшизы. По сюжету после переезда в маленький городок двое подростков вместе с мамой узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями, и их дедушка оставил им загадочное наследство.
Хороших выходных!