«Арсенал» – «Локомотив», концерт Славы и Джаз-клуб в «Типографии»: выходные в Туле 26-28 ноября

Когда: 26 ноября, пятница, 19.00.

Где: Тульский камерный драматический театр.

26 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?



В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву.