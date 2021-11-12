28 ноября в ДК «Туламашзавод» пройдет XIII открытый конкурс по сценическим видам хореографии «Осенний марафон-2021». Конкурс проводится среди коллективов города, области и других городов РФ с целью дальнейшего совершенствования и пропаганды танцевального творчества, развития хореографического искусства. Привлечение внимания к современной танцевальной культуре.

Также целями конкурса являются повышение рейтинга танцоров, обмен опытом между педагогами и исполнителями, пропаганда здорового образа жизни и полноценного досуга среди населения.



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