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Осенний марафон-2021

Осенний марафон-2021

28 ноября в ДК «Туламашзавод» пройдет XIII открытый конкурс по сценическим видам хореографии «Осенний марафон-2021». Конкурс проводится среди коллективов города, области и других городов РФ с целью дальнейшего совершенствования и пропаганды танцевального творчества, развития хореографического искусства. Привлечение внимания к современной танцевальной культуре. 

Также целями конкурса являются повышение рейтинга танцоров, обмен опытом между педагогами и исполнителями, пропаганда здорового образа жизни и полноценного досуга среди населения. 

Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула, улица Демидовская, 52
28 ноября 2021, воскресенье
09:00
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Касса
Тараканы!
Купить билет
1 февраля, вторник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Авантюристы поневоле
Купить билет
8 апреля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
Чудесное занятие
Купить билет
18 декабря, суббота 11:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 300 ₽
Щелкунчик и кошки
Купить билет
29 декабря, среда 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-1700 ₽
ЙОРШ
Купить билет
4 декабря, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Мастер
Купить билет
4 декабря, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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