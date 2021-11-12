Осенний марафон-2021
28 ноября в ДК «Туламашзавод» пройдет XIII открытый конкурс по сценическим видам хореографии «Осенний марафон-2021». Конкурс проводится среди коллективов города, области и других городов РФ с целью дальнейшего совершенствования и пропаганды танцевального творчества, развития хореографического искусства. Привлечение внимания к современной танцевальной культуре.
Также целями конкурса являются повышение рейтинга танцоров, обмен опытом между педагогами и исполнителями, пропаганда здорового образа жизни и полноценного досуга среди населения.
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 52
28 ноября 2021, воскресенье
09:00
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
18 декабря, суббота 11:00
₽ Билеты: 300 ₽
29 декабря, среда 18:00
₽ Билеты: 1200-1700 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽