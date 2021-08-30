Отдам мужа в хорошие руки
28 ноября в Городском концертном зале покажут искромётную комедию «Отдам мужа в хорошие руки». Павел Антошин считает себя неплохим мужем и отцом. Но однажды, вернувшись из командировки, он узнает, что его жена Маргарита ушла к другому мужчине.
Маргарита предлагает Павлу вместо себя свою подругу Ларису! Такой жизненный поворот настолько возмутил Павла, что он тут же выставил обеих дам с глаз долой. Но на этом история не закончилась, скорее с этого она только началась…
К Эмиль Брагинский, автор таких прекрасных произведений, как «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Вокзал для двоих», как всегда готов подшутить над доверчивым зрителем, чтобы затем развернуть перед ним трагичную и нелепую историю гибели одной семьи и показать, как его герои, пройдя по тернистому пути страданий и утрат, обретают новый смысл собственной жизни через любовь.
Ведь только любовью можно спасти этот разрушающийся мир, говорят нам замечательные актёры занятые в этом спектакле. Сначала нужно только вообразить себе эту любовь, а за тем лишь поверить в неё!
В ролях:
В ролях:
- Яна Поплавская / Татьяна Абрамова;
- Вячеслав Невинный (мл.);
- Вадим Колганов / Андрей Носков;
- Александр Пашков;
- Ирина Лачина;
- Александр Бобров;
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Ася Калинина.
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
28 ноября 2021, воскресенье
17:00
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽