28 ноября в Городском концертном зале покажут искромётную комедию «Отдам мужа в хорошие руки». Павел Антошин считает себя неплохим мужем и отцом. Но однажды, вернувшись из командировки, он узнает, что его жена Маргарита ушла к другому мужчине.

Маргарита предлагает Павлу вместо себя свою подругу Ларису! Такой жизненный поворот настолько возмутил Павла, что он тут же выставил обеих дам с глаз долой. Но на этом история не закончилась, скорее с этого она только началась…

К Эмиль Брагинский, автор таких прекрасных произведений, как «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Вокзал для двоих», как всегда готов подшутить над доверчивым зрителем, чтобы затем развернуть перед ним трагичную и нелепую историю гибели одной семьи и показать, как его герои, пройдя по тернистому пути страданий и утрат, обретают новый смысл собственной жизни через любовь.

Ведь только любовью можно спасти этот разрушающийся мир, говорят нам замечательные актёры занятые в этом спектакле. Сначала нужно только вообразить себе эту любовь, а за тем лишь поверить в неё!



В ролях:

Яна Поплавская / Татьяна Абрамова;

Вячеслав Невинный (мл.);

Вадим Колганов / Андрей Носков;

Александр Пашков;

Ирина Лачина;

Александр Бобров;

Ася Калинина.





Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).