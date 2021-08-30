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Отдам мужа в хорошие руки

Отдам мужа в хорошие руки

28 ноября в Городском концертном зале покажут искромётную комедию «Отдам мужа в хорошие руки». Павел Антошин считает себя неплохим мужем и отцом. Но однажды, вернувшись из командировки, он узнает, что его жена Маргарита ушла к другому мужчине. 

Маргарита предлагает Павлу вместо себя свою подругу Ларису! Такой жизненный поворот настолько возмутил Павла, что он тут же выставил обеих дам с глаз долой. Но на этом история не закончилась, скорее с этого она только началась…

К Эмиль Брагинский, автор таких прекрасных произведений, как «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Вокзал для двоих», как всегда готов подшутить над доверчивым зрителем, чтобы затем развернуть перед ним трагичную и нелепую историю гибели одной семьи и показать, как его герои, пройдя по тернистому пути страданий и утрат, обретают новый смысл собственной жизни через любовь.
 

 
Ведь только любовью можно спасти этот разрушающийся мир, говорят нам замечательные актёры занятые в этом спектакле. Сначала нужно только вообразить себе эту любовь, а за тем лишь поверить в неё!

В ролях:
 
  • Яна Поплавская / Татьяна Абрамова;
  • Вячеслав Невинный (мл.);
  • Вадим Колганов / Андрей Носков;
  • Александр Пашков;
  • Ирина Лачина;
  • Александр Бобров;
  • Ася Калинина.

     
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
28 ноября 2021, воскресенье
17:00
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Касса
RAMMSTEIN tribute show
Купить билет
3 декабря, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
КОСМОНАВТОВ НЕТ
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10 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Сергей Любавин
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26 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
LUMEN
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16 марта, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
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29 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
ПНЕВМОСЛОН
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5 февраля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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