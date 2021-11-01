Белые ночи
11 и 26 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?
В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых, фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...
Продолжительность: 1 час 10 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
11 ноября 2021, четверг
19:00
26 ноября 2021, пятница
19:00
13 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
21 ноября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 150-300 ₽
26 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
11 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽