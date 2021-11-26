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Битва мастеров

Битва мастеров

28 ноября в Туле пройдет ежегодный фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», на котором выступят лучшие атлеты уличного спорта из 10 областей ЦФО.

Спортсмены будут сражаться в следующих направлениях: брейк-данс баттлы, спидран, воркаут баттлы.

Фестиваль состоится в СК «Новое поколение» с 11.00 до 20.00. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Где и когда?
Новое поколение
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
28 ноября 2021, воскресенье
11:00
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Касса
RAMMSTEIN tribute show
Купить билет
3 декабря, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
КОСМОНАВТОВ НЕТ
Купить билет
10 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Сергей Любавин
Купить билет
26 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
LUMEN
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16 марта, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
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29 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
ПНЕВМОСЛОН
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5 февраля, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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