28 ноября в Туле пройдет ежегодный фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», на котором выступят лучшие атлеты уличного спорта из 10 областей ЦФО.

Спортсмены будут сражаться в следующих направлениях: брейк-данс баттлы, спидран, воркаут баттлы.

Фестиваль состоится в СК «Новое поколение» с 11.00 до 20.00. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.