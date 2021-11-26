Битва мастеров
28 ноября в Туле пройдет ежегодный фестиваль экстремального искусства «Битва мастеров», на котором выступят лучшие атлеты уличного спорта из 10 областей ЦФО.
Спортсмены будут сражаться в следующих направлениях: брейк-данс баттлы, спидран, воркаут баттлы.
Фестиваль состоится в СК «Новое поколение» с 11.00 до 20.00. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
28 ноября 2021, воскресенье
11:00
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽