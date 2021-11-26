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Как устранить несовершенства кожи быстро и эффективно дома?
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Как устранить несовершенства кожи быстро и эффективно дома?

Среди самых востребованных брендов, выпускающих косметические средства, ведущее место занимает Zein Obagi.

Продукция, производимая фирмой, сочетает в себе эстетические и терапевтические методы воздействия на эпидермис. Причем упор идет на индивидуальные особенности пациентов.
 
Елена Черных, руководитель Клиники Черных:
 
- Многие наши пациенты уже используют в своём домашнем уходе салфетки ZO. Cчитаю, это лучшее средство для тех, кто хочет устранить несовершенства кожи быстро и эффективно. Они уменьшают образование кожного сала, удаляют омертвевшие клетки, глубоко очищают закупоренные поры. Растительные экстракты успокаивают раздраженную кожу. Но основная их задача – устранение высыпаний на коже. Как только увидели, что намечается прыщик, – сразу же протрите лицо этими салфетками, чтобы у него не было возможности «привести своих друзей» и сам он не стал причиной плохого настроения».
 
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Действие продукта:

  • уменьшает количество вырабатываемого кожного сала,
  • отшелушивает отмершие клетки,
  • предотвращает появление воспалений,
  • глубоко очищает поры,
  • успокаивает и смягчает раздраженную кожу,
  • обладает противовоспалительным действием.

Skin Normalizing System

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Действие программы направлено на сохранение и поддержание молодости кожи. Предупреждение будущих возможных фотоповреждений. Улучшение и поддержание однородного цвета кожи и размера пор. Сохранение увлажненности кожи.

 
  • очищающее средство с отшелушивающим действием (Exfoliating Cleanser),
  • полирующее средство с отшелушивающим действием (Exfoliating Polish),
  • салфетки для обновления кожи (Complexion Renewal Pads),
  • ежедневное защитное средство (Daily Power Defense).
Клиника эстетической медицины Елены Черных – официальный представитель косметики Zein Obagi в Туле.
Именно здесь можно приобрести указанные бренды.
 
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Формула косметических средств ZO Skin Health, поклонниками которых в Америке являются звёзды Голливуда, основана на эффективности ретинола, который, как показали клинические исследования, дает мощный анти-эйдж эффект. 

Создателем бренда является дерматолог и владелец клиники «Институт здоровья кожи» в Беверли-Хиллз Zein Obagi (Доктор Зейн Обаджи).
 
8 960 602 85 13
Тула, ул. Шевченко, 5
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