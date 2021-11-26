Как устранить несовершенства кожи быстро и эффективно дома?
Среди самых востребованных брендов, выпускающих косметические средства, ведущее место занимает Zein Obagi.
Продукция, производимая фирмой, сочетает в себе эстетические и терапевтические методы воздействия на эпидермис. Причем упор идет на индивидуальные особенности пациентов.
Елена Черных, руководитель Клиники Черных:
- Многие наши пациенты уже используют в своём домашнем уходе салфетки ZO. Cчитаю, это лучшее средство для тех, кто хочет устранить несовершенства кожи быстро и эффективно. Они уменьшают образование кожного сала, удаляют омертвевшие клетки, глубоко очищают закупоренные поры. Растительные экстракты успокаивают раздраженную кожу. Но основная их задача – устранение высыпаний на коже. Как только увидели, что намечается прыщик, – сразу же протрите лицо этими салфетками, чтобы у него не было возможности «привести своих друзей» и сам он не стал причиной плохого настроения».
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
Действие продукта:
- уменьшает количество вырабатываемого кожного сала,
- отшелушивает отмершие клетки,
- предотвращает появление воспалений,
- глубоко очищает поры,
- успокаивает и смягчает раздраженную кожу,
- обладает противовоспалительным действием.
Skin Normalizing System
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
Действие программы направлено на сохранение и поддержание молодости кожи. Предупреждение будущих возможных фотоповреждений. Улучшение и поддержание однородного цвета кожи и размера пор. Сохранение увлажненности кожи.
- очищающее средство с отшелушивающим действием (Exfoliating Cleanser),
- полирующее средство с отшелушивающим действием (Exfoliating Polish),
- салфетки для обновления кожи (Complexion Renewal Pads),
- ежедневное защитное средство (Daily Power Defense).
Клиника эстетической медицины Елены Черных – официальный представитель косметики Zein Obagi в Туле.
Именно здесь можно приобрести указанные бренды.
о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
Формула косметических средств ZO Skin Health, поклонниками которых в Америке являются звёзды Голливуда, основана на эффективности ретинола, который, как показали клинические исследования, дает мощный анти-эйдж эффект.
Создателем бренда является дерматолог и владелец клиники «Институт здоровья кожи» в Беверли-Хиллз Zein Obagi (Доктор Зейн Обаджи).
8 960 602 85 13
Тула, ул. Шевченко, 5
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