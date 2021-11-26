Как устранить несовершенства кожи быстро и эффективно дома?

Продукция, производимая фирмой, сочетает в себе эстетические и терапевтические методы воздействия на эпидермис. Причем упор идет на индивидуальные особенности пациентов.

Елена Черных, руководитель Клиники Черных:

- Многие наши пациенты уже используют в своём домашнем уходе салфетки ZO. Cчитаю, это лучшее средство для тех, кто хочет устранить несовершенства кожи быстро и эффективно. Они уменьшают образование кожного сала, удаляют омертвевшие клетки, глубоко очищают закупоренные поры. Растительные экстракты успокаивают раздраженную кожу. Но основная их задача – устранение высыпаний на коже. Как только увидели, что намечается прыщик, – сразу же протрите лицо этими салфетками, чтобы у него не было возможности «привести своих друзей» и сам он не стал причиной плохого настроения».

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Действие продукта:

уменьшает количество вырабатываемого кожного сала,

отшелушивает отмершие клетки,

предотвращает появление воспалений,

глубоко очищает поры,

успокаивает и смягчает раздраженную кожу,

обладает противовоспалительным действием.

Skin Normalizing System

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Действие программы направлено на сохранение и поддержание молодости кожи. Предупреждение будущих возможных фотоповреждений. Улучшение и поддержание однородного цвета кожи и размера пор. Сохранение увлажненности кожи.

очищающее средство с отшелушивающим действием (Exfoliating Cleanser),

полирующее средство с отшелушивающим действием (Exfoliating Polish),

салфетки для обновления кожи (Complexion Renewal Pads),

ежедневное защитное средство (Daily Power Defense).

Клиника эстетической медицины Елены Черных – официальный представитель косметики Zein Obagi в Туле.

Именно здесь можно приобрести указанные бренды.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом Формула косметических средств ZO Skin Health, поклонниками которых в Америке являются звёзды Голливуда, основана на эффективности ретинола, который, как показали клинические исследования, дает мощный анти-эйдж эффект.

Создателем бренда является дерматолог и владелец клиники «Институт здоровья кожи» в Беверли-Хиллз Zein Obagi (Доктор Зейн Обаджи).

8 960 602 85 13

Тула, ул. Шевченко, 5