Слава
27 ноября в Городском концертном зале выступит Слава. Высокая брюнетка с проникновенными глазами и ярко выраженной харизмой, певица Слава с первого появления на сцене покорила сердца миллионов.
Благодаря эпатажной манере поведения и неподражаемому чувству юмора, её появления в теле- и радиоэфирах моментально поднимают рейтинги всех передач, что, несомненно, подогревает общественный интерес к этой персоне.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
27 ноября 2021, суббота
19:00
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
5 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1700-2100 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽