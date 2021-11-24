27 ноября в Городском концертном зале выступит Слава. Высокая брюнетка с проникновенными глазами и ярко выраженной харизмой, певица Слава с первого появления на сцене покорила сердца миллионов.

Благодаря эпатажной манере поведения и неподражаемому чувству юмора, её появления в теле- и радиоэфирах моментально поднимают рейтинги всех передач, что, несомненно, подогревает общественный интерес к этой персоне.