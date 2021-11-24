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Слава

Слава

27 ноября в Городском концертном зале выступит Слава. Высокая брюнетка с проникновенными глазами и ярко выраженной харизмой, певица Слава с первого появления на сцене покорила сердца миллионов.

Благодаря эпатажной манере поведения и неподражаемому чувству юмора, её появления в теле- и радиоэфирах моментально поднимают рейтинги всех передач, что, несомненно, подогревает общественный интерес к этой персоне.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
27 ноября 2021, суббота
19:00
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Касса
Авантюристы поневоле
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8 апреля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
Кристина Орбакайте
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15 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
САДко
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5 января, среда 19:00
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 ₽  Билеты: 1700-2100 ₽
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18 февраля, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
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31 марта, четверг 19:00
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 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
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 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
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