Струнный ансамбль El Classic. «Русский ресторан»

28 ноября в Тульском театре «Эрмитаж» струнный ансамбль El Classic представит новую программу «Русский ресторан».

Программа во всей полноте передаст музыкальный дух старинного ресторанного заведения. Вы услышите музыку, которая взволнует кровь, заставит радоваться и страдать - популярные танго, проникновенные романсы, цыганские и еврейские мелодии – одним словом, лучшие хиты ресторанной музыки в оригинальной обработке.



Вас ждёт неповторимая атмосфера открытости, доброжелательности и отдыха.



Стоимость билетов: 150-300 руб.