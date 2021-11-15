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Струнный ансамбль El Classic. «Русский ресторан»

Струнный ансамбль El Classic. «Русский ресторан»

28 ноября в Тульском театре «Эрмитаж» струнный ансамбль El Classic представит новую программу «Русский ресторан».

Программа во всей полноте передаст музыкальный дух старинного ресторанного заведения. Вы услышите музыку, которая взволнует кровь, заставит радоваться и страдать - популярные танго, проникновенные романсы, цыганские и еврейские мелодии – одним словом, лучшие хиты ресторанной музыки в оригинальной обработке.
 
Вас ждёт неповторимая атмосфера открытости, доброжелательности и отдыха.
 
Стоимость билетов: 150-300 руб.
Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
28 ноября 2021, воскресенье
17:00
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Касса
Тараканы!
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1 февраля, вторник 19:00
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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