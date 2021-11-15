Струнный ансамбль El Classic. «Русский ресторан»
28 ноября в Тульском театре «Эрмитаж» струнный ансамбль El Classic представит новую программу «Русский ресторан».
Программа во всей полноте передаст музыкальный дух старинного ресторанного заведения. Вы услышите музыку, которая взволнует кровь, заставит радоваться и страдать - популярные танго, проникновенные романсы, цыганские и еврейские мелодии – одним словом, лучшие хиты ресторанной музыки в оригинальной обработке.
Вас ждёт неповторимая атмосфера открытости, доброжелательности и отдыха.
Стоимость билетов: 150-300 руб.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
28 ноября 2021, воскресенье
17:00
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
18 декабря, суббота 11:00
₽ Билеты: 300 ₽
29 декабря, среда 18:00
₽ Билеты: 1200-1700 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽