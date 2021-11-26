28 ноября в 15.00 в Туле в молодежном центре «Родина» состоится финал городского конкурса «Мама года — 2021». В нем примут участие 10 очаровательных женщин.

Всех желающих приглашают посетить финал. Вход при предъявлении QR-кода или ПЦР-теста, а также удостоверения личности.