Мама года — 2021
28 ноября в 15.00 в Туле в молодежном центре «Родина» состоится финал городского конкурса «Мама года — 2021». В нем примут участие 10 очаровательных женщин.
Всех желающих приглашают посетить финал. Вход при предъявлении QR-кода или ПЦР-теста, а также удостоверения личности.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 20
28 ноября 2021, воскресенье
15:00
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽