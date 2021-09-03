Юрий Николаенко
27 ноября в Concert Hall выступит Юрий Николаенко - звезда сериала «Улица» на ТНТ, композитор, певец, участник второго сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ.
Юрий автор хитов «Веснушки», «Ми-6» «Без тебя фигово» «Твой поцелуй» «Безумный» «Я надеюсь», «Рассвет», «Больше не полетаем», и многих других.
На счету проекта NЮ уже 4 альбома:
«В сердце» «Live album», EP альбом «Больше не полетаем» и «Безумный»
Музыкальный проект - NЮ - это умная лирика, смесь музыкальных жанров от пиано-рока до настоящего рок-н-ролла!
Вы услышите совершенно новую концертную программу «БЕЗУМНЫЙ»
Вас ждет море лирики и настоящий rock'n'roll!
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
27 ноября 2021, суббота
20:00
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
5 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1700-2100 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽