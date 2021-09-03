27 ноября в Concert Hall выступит Юрий Николаенко - звезда сериала «Улица» на ТНТ, композитор, певец, участник второго сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ.

Юрий автор хитов «Веснушки», «Ми-6» «Без тебя фигово» «Твой поцелуй» «Безумный» «Я надеюсь», «Рассвет», «Больше не полетаем», и многих других.

На счету проекта NЮ уже 4 альбома:

«В сердце» «Live album», EP альбом «Больше не полетаем» и «Безумный»

Музыкальный проект - NЮ - это умная лирика, смесь музыкальных жанров от пиано-рока до настоящего рок-н-ролла!

Вы услышите совершенно новую концертную программу «БЕЗУМНЫЙ»

Вас ждет море лирики и настоящий rock'n'roll!



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