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Юрий Николаенко

Юрий Николаенко

27 ноября в Concert Hall выступит Юрий Николаенко - звезда сериала «Улица» на ТНТ, композитор, певец, участник второго сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ.

Юрий автор хитов «Веснушки», «Ми-6» «Без тебя фигово» «Твой поцелуй» «Безумный» «Я надеюсь», «Рассвет», «Больше не полетаем», и многих других.
 
На счету проекта NЮ уже 4 альбома:
«В сердце» «Live album», EP альбом «Больше не полетаем» и «Безумный»
Музыкальный проект - NЮ - это умная лирика, смесь музыкальных жанров от пиано-рока до настоящего рок-н-ролла!
 
Вы услышите совершенно новую концертную программу «БЕЗУМНЫЙ»
Вас ждет море лирики и настоящий rock'n'roll!

Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
27 ноября 2021, суббота
20:00
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Авантюристы поневоле
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8 апреля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
Кристина Орбакайте
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15 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
САДко
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5 января, среда 19:00
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 ₽  Билеты: 1700-2100 ₽
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 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
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 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
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