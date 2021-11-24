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Hard Dance Fever

Hard Dance Fever

27 ноября в культурном центре «Типография» продолжается серия тематических вечеринок, посвящённая таким направлениям в электронной музыке, как Hardstyle и Hardcore.

Стоимость: 150 руб. Нужен QR-код.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
27 ноября 2021, суббота
18:00
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4 декабря, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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