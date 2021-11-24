Hard Dance Fever
27 ноября в культурном центре «Типография» продолжается серия тематических вечеринок, посвящённая таким направлениям в электронной музыке, как Hardstyle и Hardcore.
Стоимость: 150 руб. Нужен QR-код.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
27 ноября 2021, суббота
18:00
27 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
28 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽