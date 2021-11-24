«Арсенал» – «Локомотив»
29 ноября на Центральном стадионе состоится встреча 16-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом».
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 87
29 ноября 2021, понедельник
19:00
29 декабря, среда 18:00
₽ Билеты: 1200-1700 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
8 января, суббота 12:00
₽ Билеты: 1000-1400 ₽
15 декабря, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽