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«Арсенал» – «Локомотив»

«Арсенал» – «Локомотив»

29 ноября на Центральном стадионе состоится встреча 16-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом».

Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
29 ноября 2021, понедельник
19:00
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Касса
Щелкунчик и кошки
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29 декабря, среда 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-1700 ₽
План Ломоносова
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3 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Поющие гитары
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20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Надувное шоу «Новогодняя сказка»
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8 января, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-1400 ₽
Mgzavrebi
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15 декабря, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Черный вторник
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3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
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