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Мураками

Мураками

26 ноября в клубе BACKSTAGE с новой акустической программой выступит группа «Мураками».

В честь своего восемнадцатилетия группа «Мураками» делает главный подарок своим поклонникам — выпускает новый альбом под названием «Среди акул».
 
«Мураками» — яркая звездочка на роковом небосклоне. Суперсила коллектива — волшебная вокалистка, плотный гитарный звук и бешеная энергетика на концертах. Диляра Вагапова — хрупкая, честная и притягательная — очаровывает моментально.
 
Альбом «Среди акул» — глубокий, насыщенный эмоциями роман музыки и слов. Релиз порадует преданных фанатов группы и зацепит новую аудиторию своим чистым поп-роковым звучанием, которое никогда не теряет актуальности. Первый трек задает драйвовый настрой на весь альбом и уверенно заявляет: «Рок-н-ролл и танцы будут». Каждая песня — это маленькая история с любовью и надрывом. Слушаешь, подпеваешь, танцуешь и любишь этот альбом с первой минуты.

Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
26 ноября 2021, пятница
20:00
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Касса
Кристина Орбакайте
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15 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
[AMATORY] 20 ALL STARS
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4 февраля, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Поющие гитары
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20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
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29 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Александр Малинин
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10 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Мураками
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26 ноября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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