26 ноября в клубе BACKSTAGE с новой акустической программой выступит группа «Мураками».

В честь своего восемнадцатилетия группа «Мураками» делает главный подарок своим поклонникам — выпускает новый альбом под названием «Среди акул».

«Мураками» — яркая звездочка на роковом небосклоне. Суперсила коллектива — волшебная вокалистка, плотный гитарный звук и бешеная энергетика на концертах. Диляра Вагапова — хрупкая, честная и притягательная — очаровывает моментально.

Альбом «Среди акул» — глубокий, насыщенный эмоциями роман музыки и слов. Релиз порадует преданных фанатов группы и зацепит новую аудиторию своим чистым поп-роковым звучанием, которое никогда не теряет актуальности. Первый трек задает драйвовый настрой на весь альбом и уверенно заявляет: «Рок-н-ролл и танцы будут». Каждая песня — это маленькая история с любовью и надрывом. Слушаешь, подпеваешь, танцуешь и любишь этот альбом с первой минуты.



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