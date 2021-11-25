Главный акушер-гинеколог Тульской области о перинатальном центре, родах в пандемию и вакцинации

19 ноября 2021 года, тульский ЦРД №1. Торжественная выписка из роддома. На фото счастливые родители Дарья и Егор Гажимовы с сыном Ярославом.

– Елена Сергеевна, каковы сегодняшние главные задачи службы родовспоможения?

– Основной задачей службы родовспоможения является снижение младенческой смертности, снижение уровня заболеваемости младенцев и женщин. В нашем регионе сейчас заканчивается оснащение нового корпуса перинатального центра, где будет все необходимое для выхаживания маловесных недоношенных детей. У нас в регионе регистрируют детей и выхаживают их с весом от 500 граммов. И потом эти малыши догоняют своих сверстников в развитии.

Также все будет обустроено для того, чтобы снижать заболеваемость беременных и чтобы повышать срок беременности при рождении детей, – не допускать преждевременных родов.

Центр построен для жительниц всей Тульской области. Все услуги в нем будут оказываться совершенно бесплатно. Для женщин будут доступны партнерские роды, роды с доулами.

К партнерским родам я отношусь положительно – лишь бы роженице было хорошо. Главное, чтобы все, кто присутствуют на родах, были обследованы.

У нас в области работает система мер, направленных на снижение младенческой смертности. Мы работаем и с социальными службами, и с подразделениями полиции по делам несовершеннолетних, которые работают с неблагополучными группами населения. Главное – не допускать заболеваемости новорожденных, а также обеспечить полноценное медицинское наблюдение женщин в период беременности.

– Неужели еще есть такие, кто во время беременности не наблюдается у врача?

– Да, и с ними очень тяжело бороться. Среди них большинство – женщины, которые ведут асоциальный образ жизни. Есть те, кто просто по каким-то своим убеждениям не хотят идти наблюдаться по беременности ни в государственные, ни в частные клиники. Но они должны понимать, что это опасно и для их здоровья, и для здоровья малышей. До того, как родится ребенок, все должны обследоваться. Необходимо знать, развивается ли малыш в утробе матери совершенно здоровым или есть какие-то патологии, к которым нужно быть готовыми.

– Каков сегодня средний возраст рожениц?

– Примерно 29 лет. Чтобы демографическая ситуация в регионе значительно улучшилась, этот возраст надо снизить. Почему женщины рожают поздно? Видимо, пытаются обустроить свою жизнь, купить квартиру, сделать карьеру... Как говорится, встать на ноги. Сейчас от государства женщины получают очень хорошие меры поддержки. Но женщины должны помнить, что чем старше мы становимся, тем менее крепким становится наше здоровье. Поэтому надо стараться родить ребенка в 24-25 лет.

– Опасно ли впервые становиться матерью после 30-35 лет?

– Если женщина решилась – это замечательно! Мы ей поможем, тщательно обследуем, будем наблюдать. Тем более беременность у тулячек постарше не всегда протекает сложнее по сравнению с молодыми девушками. Это зависит от здоровья и индивидуальных особенностей человека, хронических заболеваний. При ведении здорового образа жизни и в 35-40 лет можно быть совершенно здоровой. У нас в роддоме рожали и в 45, и в 47 лет. Мы всем рады, всем поможем.

– Очень горячая тема сегодняшнего дня – беременность и ковид. Чем опасно заболевание для беременных и как избежать инфекции?

– Эта тема стала острой особенно сейчас, в четвертую волну пандемии коронавирусной инфекции. Вирус мутировал, стал более агрессивным, болеет большое количество беременных, и инфекция протекает в более тяжелой форме. Таких тяжелых течений в другие подъемы заболевания COVID-19 мы не видели. Сейчас приходится применять и аппаратную вентиляцию легких, и неинвазивную вентиляцию, и введение биологических препаратов. Надо себя беречь!

– Как беременным защитить себя от ковида?

– Только вакцинироваться. Другой защиты у нас нет. Беременным рекомендовано вакцинироваться после 22 недель. Для вакцинации этой категории разрешен препарат Спутник V. Также разрешено прививаться и кормящим мамам. Риск заболеть коронавирусной инфекцией гораздо выше, чем небольшое недомогание после прививки.

– Где оказывают помощь беременным с ковидом и как проходят роды в таких случаях?

– Все оборудовано в Новомосковском родильном доме, есть отдельное отделение. Там работают высоко­квалифицированные врачи, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, которые раньше работали в Новомосковском родильном доме.

Там есть реанимация для беременных с коронавирусом, есть отделение для новорожденных – если мама, больная ковидом, рожает, то ребенок сразу должен быть с ней разделен.

В регионе было всего два случая, когда у новорожденных детей был коронавирус, но сейчас с ними все в порядке, они здоровы.

– А как относитесь к родам дома? Насколько это безопасно?

– Я отношусь к этому категорически отрицательно. У нас в области мы видели не один случай, когда домашние роды заканчивались летальным исходом. Всё должно происходить только в присутствии медперсонала и только в учреждении, где мгновенно можно созвать бригаду и оказать любую помощь. Мы готовы идти на компромисс и беседовать с каждой будущей мамой, лишь бы она была под нашим присмотром.

– Ваше пожелание всем женщинам.

– Хочется, чтобы у нас в Тульской области рождалось больше малышей, чтобы все они были здоровыми и чтобы были здоровыми их мамы!