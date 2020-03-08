Тулячки разных профессий о секретах счастья, призвании и любви

Накануне главного женского праздника мы поговорили с теми, кто увлечен своей профессией и может назвать себя абсолютно счастливым человеком. Вдохновляемся!

Жанна Абалмасова

Перевязочная сестра ожогового отделения Тульской областной клинической больницы:

– Работать в ожоговое отделение я пришла 26 лет назад. Мне тогда было всего 17 лет, и меня предупреждали: будет сложно. Не испугалась, потому что не в моих правилах отступать. Уже столько лет прошло, а я ни разу не пожалела. В первые годы работы было очень много слез. Люди умирали, видеть это для меня было невыносимо тяжело. Сложно и сейчас, к этому нельзя привыкнуть. Просто с опытом я стала сильнее.

Всегда мечтала лечить людей, помогать им. У нас в отделении очень тяжелые пациенты с термическими, химическими ожогами, электротравмами, обморожениями и трофическими язвами. Люди поступают к нам в стрессе, а каждая перевязка для них – огромная боль. Всем сопереживаю, стараюсь помочь настолько, насколько это возможно. Мы должны быть психологами, уметь поддержать, найти подход к каждому.

Наши пациенты находятся в больнице по несколько месяцев, и мы становимся уже как родные. Со многими потом даже поддерживаю связь.

Есть один очень наглядный случай. Больше 20 лет назад у нас была детская палата. Там лежал мальчик 10 лет. Ему было так больно, так обидно, что он не может ничего сделать, что он говорил мне: «Выйду – убью!», а когда выздоровел, обнимал меня, говорил спасибо. И потом еще лет 10 каждый год приходил с мамой и поздравлял меня с Днем медицинского работника. Это приятно! Когда пациенты уходят от нас здоровыми, на своих ногах, это такое счастье. Оно перекрывает все трудности профессии.

Чтобы работать у нас, нужно любить людей вне зависимости от их статуса, возраста и характера. Я люблю! Поэтому чувствую себя счастливой. Мои близкие знают это и с пониманием относятся к тому, что я провожу на работе много времени, в том числе праздники.

Анна Терешина

Актриса, режиссер «Нового театра» в Туле:

– Я на сцене с детского сада. Моя первая роль – чашечка. У нас был танцевальный номер: мальчик в костюме самовара, и мы – чашечки – вокруг. С этого все началось и завертелось. Но при этом я собиралась учиться на психолога. Уже в старших классах отговорила подруга, она сразу сказала, что мне нужно в актерский. Просто так после школьных ролей прийти на экзамен я не могла, поэтому нашла театральную студию «Этюд», где и заложился фундамент моей любви к театру.

После 11-го класса были попытки поступить во все известные театральные институты в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Ярославле. Меня никуда не взяли. Я обучалась актерскому мастерству в коммерческом вузе с отличными педагогами, но уже со второго курса грезила о профессии режиссера. Поступала в ГИТИС, показывала свои сценарии, макеты, а потом топтала их, потому что меня снова не взяли. У нас с подругой три года был пластический театр в Казахстане, куда я уехала без раздумий. А потом вернулась в Тулу, работала в Камерном театре актрисой и параллельно, наконец-то, училась в Щукинском училище на режиссера.

Вот уже пять лет, как я режиссер и актриса «Нового театра», у меня есть театральная студия для детей в Ясной Поляне, а сейчас у меня «проба пера» в Тульском академическом театре драмы со спектаклем «Маленький принц».

Режиссура – это призвание, от него никуда не деться. Люблю театр и кайфую от того, что делаю. У меня слегка поэтизированное понимание реальности, это есть и в обычной жизни. Когда-то я пыталась избавиться от этого, а потом поняла, что могу себе позволить жить так, как хочу.

Человека делает счастливым любимая работа, путешествия и любовь. У меня есть всё, кроме последнего. И, как ни странно, я не ищу принца, его я могу создать на сцене. А в жизни мне хочется настоящего мужчину, который подарит настоящие эмоции.

Анастасия Свистунова

Пекарь, владелица частной пекарни «Традиция»:

– Всю жизнь занималась совсем другим: работала в журналистике и рекламе. Но, как это часто бывает, с рождением ребенка у меня сменились приоритеты, появились новые увлечения. Все началось с тортиков и печенья для себя и своих друзей. А потом увлеклась созданием хлеба. Я хотела узнать, что такое закваска, почему это вкусно и полезно.

Попробовала, начала печь для себя, стала делиться увлечением в инстаграме. Первые покупатели нашлись сами, люди стали писать: «А не могла бы ты сделать хлеб и для меня?» Что интересно, эти покупатели со мной до сих пор.

Современный пекарь отчасти похож на бармена, с которым делятся своими проблемами и переживаниями. Пекарня – теплое и уютное место. Со своими покупателями мы видимся часто, я знаю, чем они увлекаются, как живут их семьи.

Частная пекарня с нуля – это тяжело. В нашей стране почти нет культуры хлеба. У нас это продукт, которым заедают суп. Немногие готовы отдать за него хорошие деньги, но производство хлеба очень затратное. Одна печь стоит больше 400 тысяч рублей. А нужно еще создать интерьер, найти сотрудников, выбрать производителей сырья. А сейчас сложно найти, например, сливочное масло, которое будет действительно вкусным. Мы отыскали такое только в Аргентине. Плюс ко всему закваска – живой организм, у него бывают свои настроения, и нужно подстраиваться, чтобы хлеб получился хорошим. Нюансов очень много. И поэтому, когда я решила создать свою пекарню, многие в меня не верили. Но я была настроена серьезно: копила деньги, брала кредиты, чтобы реализовать свою мечту.

Печь хлеб очень приятно. Тот, кто увлекся хоть раз, больше никогда не бросит это занятие. Я в шутку называю нас всех «хлебной сектой». Это живое увлечение дарит мне ощущение счастья.

Мария Пуханова

Модель агентства «Красота и Стиль»:

– Я была в школе очень высокой, сутулилась, и в 11 лет мама решила отдать меня в модельную школу. А потом все закрутилось. Через два года я начала работать, попала на Неделю Моды в Москве. А в 14 лет уже получила контракт на работу в Японии. Работа моделью у нас семейное увлечение: моя мама и тетя в молодости работали манекенщицами, поэтому они поддерживают меня во всем. А папа изначально был против. Модельный бизнес не очень чистый, он переживал, и это понятно. Но я попала в хорошие руки, в хорошее агентство. Так что потом, когда папа увидел мои успехи, он начал мной гордиться. И это было очень приятно!

Модельный бизнес очень жестокий. Там нужна модельная внешность, высокий рост и идеальная фигура. Если ты хотя бы немного поправилась, можно забыть о контрактах.

Работа моделью – тяжелый труд. Когда снимают каталоги, съемка может растянуться на весь день. И все это время ты перед камерой и должна выглядеть идеально. А однажды я снималась несколько часов на улице в +7 градусов в одном платье и туфлях. Условия могут быть разные.

В Туле работа моделью не приносит стабильного дохода, так что в этом бизнесе нужно иметь запасной вариант: высшее образование, еще одну работу. Я училась на дизайнера одежды и сейчас делаю все, чтобы реализовать себя в этом. В мире моды я с детства, так что, думаю, всё получится!

Амалия Погосян

Танцовщица, хореограф:

– На танцы меня отдали в пять лет, я пробовала разные стили – классику, современную хореографию и многое другое. Но со своим стилем определилась в 2010 году, когда увлеклась танцем живота. Я участвую в конкурсах, занимаю призовые места и получила контракт со всемирно известным беллиданс-шоу-балетом «Империя».

На этом не собираюсь останавливаться. Я многогранный человек, у меня много увлечений и интересов. Получила два высших образования, печатаюсь в научных сборниках. Как ни странно, считаю это важным, в том числе и для развития в хореографии. Для танцора важно уметь видеть мир широко, чтобы делиться потом на сцене своими эмоциями.

Бесконечно люблю сцену и испытываю настоящее счастье, когда вижу, как горят глаза у зрителей. В танце могу передать всё, что чувствую.

Мои главные мотиваторы – мои ученицы. Когда они приходят на занятия, они внешне и внутренне меняются в лучшую сторону. Танец помогает раскрыться и дает уверенность в себе.

Считаю, что главный секрет привлекательности для женщины – это внутренняя целостность. Когда мы счастливы и вдохновлены, мужчины не могут не обратить внимание. Такого эффекта не даст ни одна диета!

Полина Фаистова

Воспитатель ЦО №1 города Тулы:

– Я окончила ТГПУ им. Л. Н. Толстого и получила специальность «педагог-психолог». Но в итоге пришла работать воспитателем, потому что люблю детей. Это одна из самых счастливых профессий: вокруг меня всегда любовь, улыбки, радость, смех. Где еще вы встретите такое?

Конечно, с детьми могут быть и проблемы, они что-то не понимают, нуждаются в нашей помощи. Но у нас сложились отличные отношения с ребятами. Детям в моей группе около трех лет, мы отлично понимаем друг друга. Для этого я всегда стараюсь быть на их волне: слежу за тем, что им нравится, придумываю новые занятия. У меня есть собственный ребенок, ему сейчас семь, так что я знаю, что хотят малыши, как их можно заинтересовать, чему научить.

Меня вдохновляет постоянное развитие. Каждый день дети учатся чему-то новому, меняются. А любое их достижение – моя маленькая победа. Стараюсь привить им доброту, жизнерадостность и честность. Это именно те качества, которые закладываются в детстве и потом помогают нам всю жизнь.

Для того чтобы общаться с детьми, не нужно никаких особенных навыков и секретов. Они такие же, как были и мы сами. Да, у них сейчас больше возможностей, им доступны новые технологии. Но им нравятся мультфильмы, которые любили в детстве мы, они с удовольствием играют, рисуют, занимаются творчеством. Они прекрасны!