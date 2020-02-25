В Concert Hall выступит восходящая эстрадная звезда Ла Нэт. Вместе с певицей на сцене выступят:

джазовый квартет Michael Band под руководством Михаила Албанова

певец Роберт Саакян

диджей Ирина Морсина.

Помимо музыкального вечера гостей ждет фуршет, лотерея с розыгрышем бьюти-боксов и корзин с подарками, сюрпризы всем женщинам в канун 8 Марта.

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