Ла Нэт
В Concert Hall выступит восходящая эстрадная звезда Ла Нэт. Вместе с певицей на сцене выступят:
- джазовый квартет Michael Band под руководством Михаила Албанова
- певец Роберт Саакян
- диджей Ирина Морсина.
Помимо музыкального вечера гостей ждет фуршет, лотерея с розыгрышем бьюти-боксов и корзин с подарками, сюрпризы всем женщинам в канун 8 Марта.
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Ниже расположена схема столиков. Выбирайте любое из доступных мест и забронируйте его по тел. 8 (910)940−68−96 и выкупайте билет.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
7 марта 2020, суббота
18:00
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
28 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
15 марта, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 500 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽