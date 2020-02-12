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Выбираем самый «народный» торговый центр в Туле

Выбираем самый «народный» торговый центр в Туле

Продолжаем серию народных голосований Myslo. Выбираем самые любимые торговые центры.

Куда больше всего любите ходить вы? Где вам приятнее и проще делать покупки, а в какой торговый центр даже заглядывать не хочется? Поделитесь своим мнением!

Голосуйте за свои любимые торговые центры, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать?

Вам предлагается пара торговых центров, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может всё что угодно.

Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликнув на фото или название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Чтобы принять участие в голосовании, не обязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

12 марта мы подведем итоги голосования и назовем лучший, самый «народный» торговый центр Тулы.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где лучше делать покупки, где приятнее перекусить в зоне закусочных, где самые чистые туалеты и где удобнее всего договориться о встрече и почему?

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

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сегодня, в 15:20 +1
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