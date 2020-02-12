Выбираем самый «народный» торговый центр в Туле

Куда больше всего любите ходить вы? Где вам приятнее и проще делать покупки, а в какой торговый центр даже заглядывать не хочется? Поделитесь своим мнением!

Голосуйте за свои любимые торговые центры, делайте репосты.

Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать?

Вам предлагается пара торговых центров, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может всё что угодно.

Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликнув на фото или название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Чтобы принять участие в голосовании, не обязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.