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Вячеслав Бутусов

Вячеслав Бутусов

В Городском концертном зале пройдет концерт Вячеслава Бутусова. Музыкант представит свою новую программу Nautilus Pompilius — «Гудбай, Америка!»

Большой сольный концерт «Гудбай, Америка!» — это долгожданный прорыв, это свежее прочтение смыслов прошлого с проекцией на настоящее время посредством невероятной сценографии и музыки!

14 февраля в Туле состоится настоящий праздник — Вячеслав Бутусов снова сыграет песни легендарной группы Nautilus Pompilius. Юбилейная программа «Гудбай, Америка!» по многочисленным просьбам зрителей прозвучит на бис!

В 2017 году с ошеломительным успехом и абсолютными аншлагами состоялось празднование юбилея Nautilus Pompilius: история целого поколения в удивительном сценическом оформлении под самые любимые и узнаваемые песни в свежих аранжировках.

Восторженные отзывы и комментарии о юбилейных концертах вызвали многочисленные просьбы их повторить. Специально для тех, кто хочет пережить это вновь, а также тех, кому не удалось по каким-то причинам стать частью больших юбилейных концертов, Вячеслав Бутусов готовит программу «Гудбай, Америка!» на бис! Зрителей ждет поразительная, порой гипнотическая сценография, видеоряд, состоящий из хроникальных концертных записей и эпизодов из кинофильмов, а также давно знакомые песни в современной авторской трактовке.

«НАУ» сумел создать гимн не одного поколения, — актуальный, атмосферный, наполненный смыслом и душой. Когда-то Илья Кормильцев сказал: «Эта музыка будет вечной», и эти слова стали пророческими.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
14 февраля 2020, пятница
19:00
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Праздничный концерт к Дню защитника Отечества «Любо. Братцы, жить!»
Купить билет
20 февраля, четверг 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 375-675 ₽
Валерий Сюткин
Купить билет
27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2600 ₽
МЭВЛ| все хиты| SUMMIT vol 4
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6 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 699-1999 ₽
Революция
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20 марта, пятница 20:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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3 апреля, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
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