Игровое. Love is
В независимой театральной компании «Барабан» пройдет встреча клуба «Игровое», посвященная Дню Святого Валентина. Гостей ждут напитки, современное кино, карточка с номерами и красный маркер.
По традиции организаторы представят зрителям отрывки из культовых фильмов, из которых гости выбирают фильм для просмотра путем голосования. В этот раз на суд зрителей представят 6 горячих, нежных, вынимающих душу love story.
После игры и просмотра гостей ждут танцы и романтические сюрпризы.
Стоимость: 200 р.
Сегодня
|19:30
|Барабан, независимая театральная компания
Сегодня
|Барабан, независимая театральная компания
|
19:30
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 375-675 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1400-2600 ₽
6 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 699-1999 ₽
20 марта, пятница 20:30
₽ Билеты: 600-1000 ₽
3 апреля, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽