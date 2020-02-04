Игровое. Love is

В независимой театральной компании «Барабан» пройдет встреча клуба «Игровое», посвященная Дню Святого Валентина. Гостей ждут напитки, современное кино, карточка с номерами и красный маркер.

По традиции организаторы представят зрителям отрывки из культовых фильмов, из которых гости выбирают фильм для просмотра путем голосования. В этот раз на суд зрителей представят 6 горячих, нежных, вынимающих душу love story.

После игры и просмотра гостей ждут танцы и романтические сюрпризы.

Стоимость: 200 р.