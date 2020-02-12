Дискотека 90-х
Нarat's pub отметит День всех влюбленных дискотекой 90-х. В программе танцы, угар, хорошее настроение и конкурсы.
Вход свободный, бронирование столов по тел. 525-025.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
14 февраля 2020, пятница
22:00
1 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 700-1500 ₽
10 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
3 апреля, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
12 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1360-2295 ₽
15 февраля, суббота 15:00
₽ Билеты: 400 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽