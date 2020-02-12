Татьяна Васильева, актриса: «Если юмор на сцене, то искрометный!»

Фото предоставлены организаторами спектакля.

- Татьяна Григорьевна, Вы приезжаете в Тулу со спектаклем «Суп из канарейки». Расскажите о своей роли в этом проекте. В чем, по-Вашему, успех этого спектакля?

– «Суп из канарейки» – один из самых моих любимых спектаклей. Великолепная пьеса, редкий парт­нер Игорь Скляр, прекрасная режиссура Романа Самгина – что еще нужно для настоящего успеха? Я согласилась играть в этом спектакле сразу, мгновенно, не раздумывая, лишь только прочла пьесу. Почему? Потому что это про меня, про мою жизнь с ее радостями, проблемами, с минутами счастья и трудными днями, которые надо пережить. Пережить, выстоять, не сломаться и идти дальше. Спектакль пользуется огромным успехом уже много лет, мы объездили с ним всю страну, где-то бывали по нескольку раз. В Петербурге он вообще идет регулярно вот уже лет семь-восемь и с непременными аншлагами. Приятно.



– Для зрителей видеть Вас на экране – всегда праздник. Последнее время Вы часто появляетесь в сериалах. Вам эта работа в радость?

– Я снялась в нескольких проектах, но никакой радости они мне не принесли. Даже названия их не вспомню. Неинтересно. Не мое. Сериалы, сериалы, идут много сезонов. Сюжета нет, интриги нет. Темы одни и те же: милиция, больница, бизнес. Женятся, изменяют, разводятся. Делят наследство, выясняют, кто от кого родил, наводят порчу… Ой, не мое это.



Игорь Скляр и Татьяна Васильева в спектакле «Суп из канарейки». В Туле столичных звезд можно будет увидеть уже 24 февраля.

– Для Вас что важнее на данном этапе – съемки или игра в театре? Что воспринимаете с большей ответственностью, с большим трепетом?

– Театр всегда был и остается на первом месте. Для меня ему конкурентов нет. Театр, где каждый спектакль, даже если ты его играешь много лет, – это всегда впервые, всегда заново. И никогда не знаешь, каким он получится на этот раз. Играешь в новом зале – значит, новая атмосфера. Каждый раз новый зритель. И всегда разный. И реакции разные. Фактически, театр – это совместное творчество зритель – артист. Сообщающиеся сосуды. Такого в кино нет. Оно – продукт фиксированного творчества, театр – это нескончаемый творческий процесс.



– Вы очень много гастролируете. Есть ли в гастрольной жизни какая-то романтика? За что вообще любите гастроли?

– Вот уже много лет у меня в коридоре всегда стоит наготове дорожная сумка. С годами перечень необходимых предметов для поезд­ки уже отработан до автоматизма и зависит только от времени года и региона гастролей. Так что на сборы время не трачу. Ну а есть ли романтика в таких поездках... Безусловно есть. Шанс увидеть потрясающие по красоте места, в которые никогда сам не попадешь, увидеть удивительные памятники архитектуры, обычаи народов в самых разных точках земного шара – это воспоминания на всю жизнь. Так что мои гастроли имеют и признаки туризма, и признаки научно-популярного образования. Мне нравится.



– У Вас за плечами десятки ролей в кино и сериалах. Есть ли съемки, которые вспоминаете с особой любовью?

– Я с теплотой вспоминаю работу над фильмами «Увидеть Париж и умереть» Александра Прошкина, «Дамский портной» Леонида Горовца, «Цирк сгорел и клоуны разбежались» Владимира Бортко. Это мое кино. В таком хочется и нужно сниматься.

– Как, по-Вашему, зачем сегодня люди ходят в театр – чтобы посмеяться или поплакать? На каких постановках чаще аншлаги?

– Увы, сегодня большинство зрителей ходят в театр, чтобы развеяться, отвлечься, отдохнуть. Да, сегодня жизнь требует такой беспечной отдушины: посмеялись ни о чем, забыли, зато было весело. Народ идет на комедии и не хочет окунаться в проблемные спектакли. Понимаю. Но тогда я за искрометный юмор, светлую любовь и воодушевляющий – жизнь прекрасна! – финал.



– Читали в Ваших интервью, что у Вас с собой всегда не дам­ская сумочка, а рюкзак. Почему? Что в нем всегда можно найти?

– Это мини-дом на плечах. Там всё на все случаи жизни – от косметики, лекарств, спортивной формы для занятий до текста роли и бананов с кефиром. Таскаю его за плечами много лет. Привыкла. Да и спине не даю лениться.



– Сейчас вся молодежь, да и среднее поколение, помешана на общении в соцсетях. Где у Вас есть аккаунты, как Вы относитесь к такому общению и может ли оно заменить задушевную беседу с глазу на глаз?

– Никаких соцсетей у меня нет. Не было. И не будет. Ничего в этом не понимаю. Я за живое общение. Что-то во всей этой виртуальности меня отталкивает: мне нужно глядеть в глаза человеку, слышать его дыхание, видеть его мимику.



– Татьяна Григорьевна, что сейчас читаете? Какого автора, произведение можете посоветовать нашим читателям?

– Уже много лет я дружу с двумя выдающимися, гениальными Людмилами – Петрушевской и Улицкой. Их старые произведения знаю практически наизусть, а новые произведения читаю одной из первых.



– У Вас четверо внуков. Какая Вы бабушка? Строгая или бабушка-праздник? Как любите баловать внуков?

– Я сумасшедшая бабушка. Внуки – это мое всё. Стараюсь их радовать. Нет, не только задаривать подарками, а радовать событиями – совместными поездками, прогулками, походами в интересные места. И, конечно, угощать своими фирменными блюдами. Так что встать с утра пораньше и напечь на всех внуков и детей 200(!) сырников для меня совсем не труд, а радость и удовольствие.



– Вы прекрасно выглядите. Поделитесь своим секретом стройности и позитивного отношения к жизни с нашими читательницами.

– Особых секретов нет. Хожу регулярно в спортивный зал, внимательно отношусь к рекомендациям специалистов, слежу за правильным питанием.

Легкий кефир и бананы прописаны в моем райдере, это ежедневно. Стараюсь не ужинать. Это тяжело для организма. Тут кефир с бананом и приходят на помощь.

– Вы родились в последний день зимы – 28 февраля. Как любите отмечать свой день рождения?

– Я не фанат отмечать этот день. Тем более с годами… Люблю в этот день играть спектакль. А зрителей в зале в этот день воспринимаю как своих гостей, пришедших ко мне в дом.



– В 2017 году Вы получили награду из рук Президента России. Что для Вас значит эта почетная грамота?

– Из рук Президента я дважды получала награды – и почетную грамоту, и орден Почета. Торжественная обстановка Кремля, Геор­гиевский зал… Эмоции и чувства переполняют в такие моменты. Их сложно описать. Но это запоминается на всю жизнь.



– О чем сейчас мечтает Татьяна Васильева?

– О чем может мечтать актриса? Конечно, о новых прекрасных ролях. О чем может мечтать мать двоих детей и четверых внуков? Конечно, о самых важных для них вещах – счастье, здоровье, любви!



Из досье Myslo

Татьяна Григорьевна Васильева

Родилась 28 февраля 1947 г. в Ленинграде.

Окончила Школу-студию МХАТ.

Ведущая актриса театра «Миллениум» п/р Валерия Пономаренко.

Разведена. Сын Филипп Васильев, внуки Иван, Григорий и Мирра; дочь Елизавета Мартиросян, внук Адам.

Избранная фильмография: «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Моя морячка», «Бабник-2», «Три полуграции», «Привет, киндер!», «Тариф «Новогодний».



