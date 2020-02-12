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«Окей, Бумер»: Valentine's Day

«Окей, Бумер»: Valentine's Day

В честь Дня всех влюбленных в «Типографии» пройдет вечеринка ретро-серии «Ок, Бумер». В программе лучшие шлягеры современности, хиты 80-х и 90-х, конкурсы и звезды эстрады.

Стоимость: 250 р.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
14 февраля 2020, пятница
21:00
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