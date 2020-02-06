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Квартирник

Квартирник

На малой сцене Тульского Рок Клуба «М2» (в арт-пространстве «Все свои») пройдет самый романтичный квартирник. Это не рок концерт в общепринятом понимании. Это скорее творческая встреча талантливых людей желающих петь и играть с такими же талантливыми людьми желающими слушать и получать от этого удовольствие.

В эту пятницу выступят:

  1. Игорь Новиков
  2. Евгения Лухина
  3. Николай Красов
  4. Анастасия Зенкова

Нет четкого расписания и правил. Исполнитель может прерваться и выпить кофе, вы можете с ним поболтать. Весь вечер действует свободный микрофон. Желающие могут спеть.

Вход свободный.

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
14 февраля 2020, пятница
19:00
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Праздничный концерт к Дню защитника Отечества «Любо. Братцы, жить!»
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20 февраля, четверг 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 375-675 ₽
Валерий Сюткин
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27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2600 ₽
МЭВЛ| все хиты| SUMMIT vol 4
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6 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 699-1999 ₽
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М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
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