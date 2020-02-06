Квартирник
На малой сцене Тульского Рок Клуба «М2» (в арт-пространстве «Все свои») пройдет самый романтичный квартирник. Это не рок концерт в общепринятом понимании. Это скорее творческая встреча талантливых людей желающих петь и играть с такими же талантливыми людьми желающими слушать и получать от этого удовольствие.
В эту пятницу выступят:
- Игорь Новиков
- Евгения Лухина
- Николай Красов
- Анастасия Зенкова
Нет четкого расписания и правил. Исполнитель может прерваться и выпить кофе, вы можете с ним поболтать. Весь вечер действует свободный микрофон. Желающие могут спеть.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
14 февраля 2020, пятница
19:00
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 375-675 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1400-2600 ₽
6 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 699-1999 ₽
20 марта, пятница 20:30
₽ Билеты: 600-1000 ₽
3 апреля, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽