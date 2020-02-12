афиша
афиша
Регистрация
День всех влюбленных в «Искре»

День всех влюбленных в «Искре»

Резиденты «Искры» подготовили ко Дню всех влюбленных много сюрпризов: всем парам устроили настоящий любвеОбильный парАм-парАм.

В ресторане «Культура» можно будет получить комплимент с предсказанием и поучаствовать в конкурсе на лучшее признание в любви. С 21.00 музыкальная программа с саксофоном.

«ВиноДомино» для влюблённых приготовили приятные подарки, специальное меню от шеф-повара и сольное выступление романтичной Татьяны Ребровой.

В ресторане What Else? гостей ждет ужин при свечах под чарующий аккомпанемент — струнный квартет El Classic.

В ресторане «Шарден» каждая пара в день влюблённых получит хачапури по-аджарски в виде сердца. За праздничное настроение будет отвечать дуэт «Наедине».

До 21.00 в LillPill предлагают проверить ваши отношения на прочность. Гостей ждут специальные презенты. Подробности за стойкой.

Ресторан Saldens предлагает всем влюбленным праздничный презент — неповторимый десерт, который в романтическом настроении готовил сам шеф-повар.

С 14.00 до 15.00 в кофейне «БАРИ» каждой паре второй напиток по специальной цене.

«Чайка» представляет сет из трёх коктейлей и сопутствующих к ним закусок по праздничной цене.

На территорию «Искры» вход свободный.

Где и когда?
Искра, молодежное пространство
Тула, Советская улица, 11
14 февраля 2020, пятница
14:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Завтра брошу
Купить билет
19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Праздничный концерт к Дню защитника Отечества «Любо. Братцы, жить!»
Купить билет
20 февраля, четверг 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 375-675 ₽
Валерий Сюткин
Купить билет
27 февраля, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2600 ₽
МЭВЛ| все хиты| SUMMIT vol 4
Купить билет
6 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 699-1999 ₽
Революция
Купить билет
20 марта, пятница 20:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
3 апреля, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.