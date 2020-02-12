День всех влюбленных в «Искре»

Резиденты «Искры» подготовили ко Дню всех влюбленных много сюрпризов: всем парам устроили настоящий любвеОбильный парАм-парАм.



В ресторане «Культура» можно будет получить комплимент с предсказанием и поучаствовать в конкурсе на лучшее признание в любви. С 21.00 музыкальная программа с саксофоном.



«ВиноДомино» для влюблённых приготовили приятные подарки, специальное меню от шеф-повара и сольное выступление романтичной Татьяны Ребровой.



В ресторане What Else? гостей ждет ужин при свечах под чарующий аккомпанемент — струнный квартет El Classic.



В ресторане «Шарден» каждая пара в день влюблённых получит хачапури по-аджарски в виде сердца. За праздничное настроение будет отвечать дуэт «Наедине».

До 21.00 в LillPill предлагают проверить ваши отношения на прочность. Гостей ждут специальные презенты. Подробности за стойкой.



Ресторан Saldens предлагает всем влюбленным праздничный презент — неповторимый десерт, который в романтическом настроении готовил сам шеф-повар.



С 14.00 до 15.00 в кофейне «БАРИ» каждой паре второй напиток по специальной цене.



«Чайка» представляет сет из трёх коктейлей и сопутствующих к ним закусок по праздничной цене.



На территорию «Искры» вход свободный.