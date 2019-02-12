Обзор культурных событий 14 февраля: куда сводить свою вторую половинку

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День святого Валентина — самое время порадовать любимых и в очередной раз признаться в своих чувствах. Myslo подскажет, как сделать это красиво, интересно и с юмором.

Начало в 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 800-2000 р.

Отправиться на спектакль «Ромео и Джульетта» будет неплохой идеей. Сюжет не только настроит вас на романтический лад, но и позволит насладиться игрой любимых актеров Екатерины Шпицы и Филиппа Бледного в роли Ромео и Джульетты. Зрителей спектакля ждут неожиданные сценарные повороты и комедийные фантазии, прочитанные между строк пьесы, зрелищные танцы, хоральные партии в исполнении актеров, пронзающие действие миниатюры в стиле STOMP с использованием неожиданных предметов. Одним словом — вас ждет неожиданное, красивое и яркое зрелище.

Начало в 17.00

Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

Вход свободный.

Любители погулять на свежем воздухе могут отправиться на свидание в парк им. П. П. Белоусова . Там пройдет ежегодная вечеринка в честь Дня всех влюбленных. Праздник состоится на катке у Зеленой планеты на большом круге. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа:

дискотека,

выступление артистов,

конкурсы,

игры и розыгрыш призов для парочек.

Также вы можете отведать безалкогольный глинтвейн и сделать романтическое фото на память в специально отведенной фотозоне.

Начало в 19.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, ул. Каминского, 24

Вход свободный.

Для любителей кинематографа и серьезных взрослых фильмов о любви «Октава» подготовила особый сюрприз. В честь Дня всех влюбленных здесь пройдет показ сборника короткометражек про настоящую любовь «Близость». Это премьерное кино для тех, кому разбивали сердца, и для тех, кто сам их разбивал, а значит — кинопроизведения для нас всех. После показа состоится обсуждение кинопрограммы.

В сборник вошли несколько современных кинопроизведений российских и зарубежных режиссеров. Фильм представит Андрей Щиголев — отборщик программы короткометражного кино Московского Международного кинофестиваля, редактор «ГЛАВКИНО» и колумнист ряда изданий, в том числе газеты «Известия».

Начало в 20.00

Где: «Барабан», арт-площадка, Тула, пр. Ленина, 27, 2-й этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)

Цена: 100 р.

Этот вариант подойдет, если вы хотите просто расслабиться и посмотреть фильм о любви в обнимку со второй половиной, попивая любимый напиток. На арт-площадке «Барабан» пройдет встреча клуба «Игровое», посвященная Дню святого Валентина. Гостей ждут напитки, современное кино, карточка с номерами и красный маркер.

По традиции организаторы представят зрителям отрывки из культовых фильмов, из которых гости выбирают фильм для просмотра путем голосования. В этот раз на суд зрителей представят 10 необычных и захватывающих, самых трогательных фильмов о настоящей любви.

Начало в 17.00

Где: «Искра», молодежное пространство, Тула, ул. Советская, 11

Цена: вход на территорию свободный, средний чек в ресторанах — 2500 р. на двоих, мастер-класс по изготовлению парфюма 500 руб. и по предварительной записи: +7 (4872) 31-26-61

Свидание можно провести в уютной и теплой обстановке нового городского пространства «Искра».



Во внутреннем дворике гостей ждут обновленные тематические декорации, романтичная музыка, ярмарка, огни и любовь. В воздухе аромат чая и хвои. Бочки с огнем, чтобы погреть руки, если замерзнете. Словом, атмосфера счастья.



Интересную развлекательную программу предлагают влюбленным и рестораны, расположенные на территории.

Ресторан «Культура» — ужин при свечах dîner de St Valentin

Шоурум PROwood — занятие по изготовлению парфюма (с 17.00 до 19.00 каждые полчаса)

Ресторан WhatElse? — акустический вечер

Арт-студия «Палитра» — романтические мастер-классы

Винотека VinoDomino — чувственный вечер под живую скрипку

Начало в 19.00

Где: «Багратион Холл», ресторан. Тула, ул. Станиславского, 49

Цена: 3000 р. на двоих, в стоимость входят романтический ужин и шоу-программа

На романтический ужин со своей второй половинкой можно отправиться в ресторан «Багратион Холл». Здесь пройдет романтическая вечеринка в честь Дня всех влюбленных. Для гостей подготовлена развлекательная шоу-программа: криошоу, иллюзионисты, романтическая атмосфера. На территории ресторана будет работать сладкая зона. Каждый гость получит на входе бесплатный коктейль, также всех ждут приятные сюрпризы и подарки.

Начало в 16.30 и 17.00

Где: Тульский областной экзотариум, новая экспозиция

Тула, ул. Первомайская, 13-а, к. 10 (новая экспозиция в Белоусовском парке)

Цена: экскурсия бесплатна, вход в музей осуществляется по билетам вашей категории: взрослые — 300 р., до 16 лет — 150 р., студенты (очное отделение — 150 р., льготные категории — 100 р.

В День всех влюбленных в Тульском экзотариуме расскажут о любви и ухаживаниях в животном мире. О том, как животные находят друг друга в природе и какими способами привлекают партнеров, гости узнают из экскурсионной программы «Природа любви».

Ко Дню всех влюбленных организаторы экскурсии решили напомнить, что любовь объединяет не только людей, но и братьев наших меньших. Вы сами можете в этом убедиться, побывав в Тульском экзотариуме, где питомцы трогательно ухаживают за своими избранниками, поют вечерние серенады, приносят лакомства и чистят друг другу шерстку и перья, демонстрируют всю свою красоту и силу, отгоняя соперников.

Цена: от 140 р.

14 февраля можно отправиться в кино посмотреть романтический фильм о доверии в парах и о том, стоит ли читать смски своей второй половинки. В прокат выходит фильм «Громкая связь». Это ремейк культового итальянского кинофильма «Идеальные незнакомцы» с добавлением неповторимого отечественного колорита.

По сюжету семеро друзей собрались в загородном доме и устроили шуточную игру, по правилам которой участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могли, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о друге!

Главные роли исполнили участники «Квартета И» — Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов.

Цена: от 140 р.

Также в кино выходит комедия о проблемных семейных отношениях после пяти лет брака. За эти годы любовь остыла и герои стали чужими друг для друга. Когда супруга просит дать развод, муж решает восстановить отношения через новую экспериментальную систему под названием «Семь ужинов». Им предстоит отужинать вместе семь раз в самых разных местах и при самых разных условиях: в темноте, с посторонними людьми, без одежды и так далее, меняя антураж, атмосферу и обстоятельства каждой такой встречи. Пару ждут абсолютно незабываемые приключения...