Опасные родинки: как их распознать вовремя

Фото Дмитрия Дзюбина.

Многие знают, что некоторые родинки могут стать причиной смертельно опасного рака кожи. И важный шаг в предупреждении этого недуга – ранняя диагностика.

У каждого человека на теле есть родинки, но не все из них настолько безобидны, как кажется. Важно знать, какие образования могут быть потенциальной угрозой, и пристально следить за их состоянием. Об этом рассказывает хирург-флеболог Тульского флебологического центра Роман Кузнецов.

Как определить, что родинки нуждаются в диагностике?

Без осмотра врача и оборудования для диагностики определить опасная родинка или нет, нельзя. Однако есть несколько признаков, которые должны вас побудить записаться на прием к врачу. Это неравномерное окрашивание, изменение формы или резкое увеличение размера, болезненность и появление вокруг родинки новых невусов, воспаления и крови. Также нужно следить за родинками, которые находятся в местах физиологического трения: подмышки, воротниковая зона, пояс, паховая область, ладони и т.д. Они могут перерасти в злокачественные образования, такие как рак кожи и меланома.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Нужно понимать, что почти все родинки на теле подвергаются воздействию солнечных лучей, поэтому даже если они не беспокоят, рекомендуется проводить обследование раз в год. Особенно это актуально после отпуска в жарких странах.

Кто в зоне риска?

Тщательно следить за состоянием родинок следует тем, кто часто ездит в жаркие страны, ходит в солярий, работает на промышленных предприятиях. Также в зоне риска те, у кого близкие родственники сталкивались с меланомой.

Как проверяют родинки?

В Тульском флебологическом центре диагностику родинок проводят с помощью современной цифровой системы дерматоскопа. Этот аппарат открывает большие возможности для исследования.

Прибор сканирует родинку и выводит ее на экран в сильно увеличенном размере.

На экране врач сразу может увидеть любые, даже самые малейшие нарушения в структуре кожи.

Помимо этого новый дерматоскоп самостоятельно анализирует изображение и выявляет вероятность развития заболевания в процентах. Пациенты, родинки которых вызывают подозрение, направляются на осмотр к онкологу. С помощью современного дерматоскопа можно вести динамическое наблюдение, анализировать, как изменился размер и форма родинки, что позволяет точно определить вероятность развития рака кожи.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Это не опасно?

Абсолютно. Дерматоскоп работает за счет увеличительных линз высокого качества и не оказывает воздействия на организм человека. Изображение на экране, по сути, – фотография очень хорошего качества.

Какие родинки нужно удалять?

Есть две причины, по которым стоит избавиться от родинок. Первая – хирургические показания, когда на данном участке кожи есть риск развития онкологического заболевания. А вторая причина – исключительно эстетическая. Если родинка является косметическим дефектом и вам кажется, что она портит внешний вид, её тоже можно удалить

Избавиться от родинки можно прямо в Тульском флебологическом центре. Процедура проводится под местной анестезией и не причиняет никаких неудобств пациенту.

Однако летом проводить эту процедуру на открытых участках кожи, которые подвергаются воздействию солнечных лучей, не рекомендуется. На месте удаленной родинки в первый месяц остается тонкая розовая кожа, которую желательно не подвергать воздействую ультрафиолетовых лучей.

Так что если вы хотите к лету избавиться от родинок, которые доставляют вам дискомфорт, стоит позаботиться об этом уже сейчас.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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