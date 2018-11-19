В Городском концертном зале пройдет легендарный спектакль «РОМЕО и ДЖУЛЬЕТТА» Зрители увидят фантазии между сном и реальностью по пьесе У. Шекспира.

Ангел света и Ангел тьмы отправлены на землю, чтобы разгадать тайну великой любви и непонятной смерти двух подростков. Они вселяются в души актёров шекспировского времени, которые готовятся разыграть эту трагедию перед зрителем. И вдруг стирается грань между игрой и жизнью. Дойдут ли они до финала?..



Неожиданные сценарные повороты и комедийные фантазии, прочитанные между строк пьесы, зрелищные танцы, хоральные партии в исполнении актеров, пронзающие действие миниатюры в стиле STOMP — всё это привело к неожиданному, красивому и яркому спектаклю.



В ролях: Екатерина Шпица, Филипп Бледный (Папины Дочки, Отель Элеон, Кухня, СССР), Сергей Алдонин (режиссер Папины Дочки, Людмила Гурченко), Юрий Николаенко (ТНТ сериал «Улица») и др.



Режиссёр — постановщик: Сергей АЛДОНИН (выпускник мастерской Марка Захарова)

Художник-постановщик: Максим ОБРЕЗКОВ

Хореография: Александр МАЦКО



Подробности по тел.: 79−03−86, 8−905−621−60−02

Билеты можно приобрести в ТЦ «Подкова» (ул. Коминтерна, 2-a) 8 (905) 621-60-02

Стоимость билетов от 800р. до 2000р.