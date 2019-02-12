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День всех влюбленных на «Искре»

День всех влюбленных на «Искре»

14 февраля свидание можно провести в уютной и теплой обстановке нового городского пространства «Искра».

На внутреннем дворике гостей ждут обновленные тематические декорации, романтичная музыка, ярмарка, огни и любовь. В воздухе аромат чая и хвои. Бочки с огнем, чтобы погреть руки, если замерзнете. Словом, атмосфера счастья.

Интересную развлекательную программу предлагают влюбленным и рестораны, расположенные на территории.

  • Ресторан «Культура» — ужин при свечах dîner de St Valentin
  • Шоурум PROwood — занятие по изготовлению парфюма
  • Ресторан WhatElse? — акустический вечер
  • Арт-студия «Палитра» — романтические мастер-классы
  • Винотека VinoDomino — чувственный вечер под живую скрипку

Стоимость: Вход на территорию «Искры» свободный, средний чек в ресторанах — 2500 р. на двоих.

Где и когда?
Искра, молодежное пространство
Тула, Советская улица, 11
14 февраля 2019, четверг
17:00
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