День всех влюбленных на «Искре»
14 февраля свидание можно провести в уютной и теплой обстановке нового городского пространства «Искра».
На внутреннем дворике гостей ждут обновленные тематические декорации, романтичная музыка, ярмарка, огни и любовь. В воздухе аромат чая и хвои. Бочки с огнем, чтобы погреть руки, если замерзнете. Словом, атмосфера счастья.
Интересную развлекательную программу предлагают влюбленным и рестораны, расположенные на территории.
- Ресторан «Культура» — ужин при свечах dîner de St Valentin
- Шоурум PROwood — занятие по изготовлению парфюма
- Ресторан WhatElse? — акустический вечер
- Арт-студия «Палитра» — романтические мастер-классы
- Винотека VinoDomino — чувственный вечер под живую скрипку
Стоимость: Вход на территорию «Искры» свободный, средний чек в ресторанах — 2500 р. на двоих.
Где и когда?
Тула, Советская улица, 11
14 февраля 2019, четверг
17:00