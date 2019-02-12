День всех влюбленных на «Искре»

14 февраля свидание можно провести в уютной и теплой обстановке нового городского пространства «Искра».



На внутреннем дворике гостей ждут обновленные тематические декорации, романтичная музыка, ярмарка, огни и любовь. В воздухе аромат чая и хвои. Бочки с огнем, чтобы погреть руки, если замерзнете. Словом, атмосфера счастья.



Интересную развлекательную программу предлагают влюбленным и рестораны, расположенные на территории.

Ресторан «Культура» — ужин при свечах dîner de St Valentin

Шоурум PROwood — занятие по изготовлению парфюма

Ресторан WhatElse? — акустический вечер

Арт-студия «Палитра» — романтические мастер-классы

Винотека VinoDomino — чувственный вечер под живую скрипку

Стоимость: Вход на территорию «Искры» свободный, средний чек в ресторанах — 2500 р. на двоих.