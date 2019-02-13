В кукурузных палочках обнаружено золото!

Сладкие, рассыпчатые, нежные, хрустящие, тающие во рту — они остаются любимым лакомством и у современных детей.

Кукурузные палочки изготавливают из кукурузы, а это очень полезный продукт. В кукурузе содержится сбалансированное количество белков, жиров и углеводов. В ней много витамина К, необходимого для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, витамин С — укрепляет иммунную систему и является одним из наиболее эффективных антиоксидантов, РР — так называемый витамин спокойствия, витамины группы В — нормализуют работу нервной и сердечно-сосудистой системы, поддерживают эмоциональное здоровье, помогают справляться со стрессами, депрессиями, повышенными эмоциональными нагрузками, а также такие необходимые человеку микроэлементы, как фосфор, калий, медь, йод, фтор.

Но есть одно, что выделяет кукурузу из ряда просто полезных злаков. Кукуруза — единственный продукт, в котором содержится самое настоящее золото. Этот микроэлемент необходим человеку для работы нервной системы, повышения иммунитета и борьбы с самыми разными заболеваниями, а еще золото замедляет старение и поднимает настроение.



В одной сказке рассказывается, что когда могущественные боги решили разделить все богатства Земли между людьми, первыми на дележ пришли индейцы и выбрали себе самое ценное по своему усмотрению — ярко-желтый, словно вылитый из чистого золота кукурузный початок. С кукурузой им был не страшен голод, она была хлебом у инков, ацтеков и майя. Бога плодородия, дождя и урожая древние индейцы изображали с кукурузным початком в руках.

Процесс производства кукурузных палочек довольно сложный. Кукурузное зерно при производстве проходит несколько стадий. В основе — твердые, цельные зерна, которые высушиваются и перемалываются в муку. Затем — просеивание, сушка, добавление сахарной пудры и растительного масла.

Как результат — вкусный и полезный десерт, от которого невозможно оторваться!

Именно такие кукурузные палочки, вкусные и полезные, представляет торговая марка «Матяш», которая вот уже 20 лет радует любителей этого сладкого угощения безупречной продукцией.



Полезные свойства палочек обусловлены высоким содержанием углеводов. Они быстро попадают в кровь и разносятся по всему организму. Если у вас хроническая усталость, упадок сил, апатия, плохое настроение — даже несколько штук этого сладкого десерта помогут справиться с этими неприятностями. Кукурузные палочки быстро утоляют голод, улучшают умственную активность и память.



Кукурузные палочки «Матяш» проходят строжайшую проверку качества. Состав очень прост и понятен: кукурузная крупа, сахарная пудра, масло растительное, соль и вода.

Всё натуральное, никаких усилителей вкуса, подсластителей и добавок. Продукция прошла все необходимые проверки, полностью соответствует ГОСТ.

На сегодняшний день представлена линейка из трех наименований кукурузных палочек. Классика — кукурузные палочки в сахарной пудре «Матяш». Это отличный вариант перекуса на прогулке, на школьной переменке или просто дома.

Хрустящее лакомство быстро восстановит силы, зарядит энергией. Кукурузные палочки «Королевские» и «Счастливый Везунчик» для мальчиков и девочек — продукт с сюрпризом.

Внутри яркой упаковки — игрушка, которой ваш малыш очень обрадуется! Это прекрасный вариант для недорогого, но приятного презента.