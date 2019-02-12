Игровое. Выпуск ко Дню всех влюбленных
На арт-площадке «Барабан» пройдет встреча клуба «Игровое», посвященная Дню Святого Валентина. Гостей ждут напитки, современное кино, карточка с номерами и красный маркер.
По традиции организаторы представят зрителям отрывки из культовых фильмов, из которых гости выбирают фильм для просмотра путем голосования. В этот раз на суд зрителей представят 10 необычных и захватывающих и самых трогательных фильмов о настоящей любви.
Стоимость: 100 р.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
14 февраля 2019, четверг
20:00