Игровое. Выпуск ко Дню всех влюбленных

На арт-площадке «Барабан» пройдет встреча клуба «Игровое», посвященная Дню Святого Валентина. Гостей ждут напитки, современное кино, карточка с номерами и красный маркер.

По традиции организаторы представят зрителям отрывки из культовых фильмов, из которых гости выбирают фильм для просмотра путем голосования. В этот раз на суд зрителей представят 10 необычных и захватывающих и самых трогательных фильмов о настоящей любви.

Стоимость: 100 р.