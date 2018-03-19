Игорь Бутман: «Тула – джазовый город!»

Второй день фестиваля «Триумф джаза» подарил тулякам «Дорогой длинною» и Yesterday в исполнении мировых джазовых звёзд.

16 и 17 марта в Туле впервые прошел международный фестиваль «Триумф джаза». На нем выступали звёзды мировой величины, а сцена филармонии на время превратилась в Бродвей.

Ближе к половине пятого вечера во дворе филармонии собралась огромная толпа – все спешили попасть на второй концертный день фестиваля, чтобы увидеть выступление мировых звезд джаза. В концерте приняли участие Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, джазовый коллектив Amina Figarova Group из США и британский соул-исполнитель Tony Momrelle.

«Триумф джаза», основанный Игорем Бутманом, является одним из крупнейших фестивалей этого музыкального направления. Традиционно он проводится в Санкт-Петербурге и Москве, в этом же году по инициативе и при поддержке губернатора Алексея Дюмина фестиваль впервые прошел в Туле. Среди гостей присутствовал художественный руководитель тульской джазовой студии Валерий Золотухин.

В начале концерта зрителей и участников поприветствовал заместитель губернатора Сергей Егоров. Он зачитал приветственный адрес Алексея Дюмина:

– Для нашего региона большая честь принимать таких мастеров джаза. Уверен: фестиваль оставит у поклонников самые яркие, положительные эмоции! Благодарю создателя фестиваля Игоря Бутмана за возможность провести это значимое культурное событие на тульской земле.

Выразил свое почтение тульским музыкантам и всем присутствующим и сам народный артист Игорь Бутман:

– Дорогие друзья, добрый вечер! Как приятно быть в этом зале, зале замечательной Тульской филармонии! Тула имеет огромную историю джаза — большое количество музыкантов вышли отсюда. Знаменитый оркестр Анатолия Кролла блистал при участии Тульской филармонии.

«Триумф джаза» был уже вчера, мой брат вчера здесь выступал среди самых знаменитых джазовых музыкантов мира. Надеемся, джазовая музыка будет звучать в Туле всегда!

Первым выступил на сцене американский джазовый коллектив Amina Figarova Group, который не был в России со времён распада СССР.

– Мы играем диско – blue whisper, — пояснила зрителям джазовая пианистка Амина Фигарова. — В написании музыки меня вдохновляют зрители, мои поездки и путешествия.

Коллектив представил необычайную по звучанию композицию, название которой в переводе на русский означает «Всегда в движении». Основную партию исполнили на фортепиано, затем подключились барабаны с необычным звуковым эффектом и колокольчики. Звучала эта композиция волшебно!

Во втором акте на сцене появился Московский джазовый оркестр вместе с Игорем Бутманом. В первой композиции «Ходила младёшенька» народный артист исполнил яркую сольную партию на саксофоне и сорвал бурю аплодисментов.

Игорь Бутман:

– Лет с пятнадцати меня увлекли джазом. До этого я занимался музыкой, играл в хоккей и делал всё, что делают обычные дети.

Еще одним украшением вечера стало выступление британского соул-исполнителя Tony Momrelle, гостя из «солнечной Великобритании», как представил его Игорь Бутман. Певец не был в России 28 лет. В тандеме с оркестром он устроил настоящий джазовый беспредел: казалось, зал филармонии превратился в Бродвей.

Tony Momrelle:

– Это первое шоу, где мы выступаем в таком большом коллективе, и, кажется, мы очень хорошо контактируем. Завтра нам придется уезжать, и мы решили представить эту композицию специально для вас, чтобы у вас остались яркие воспоминания об этом дне. Мы представим версию хита радио Релакс Yesterday.

Хит легендарной группы The Beatles британский певец исполнил совместно с пианистом Олегом Аккуратовым, страдающим полной слепотой. Этот номер сорвал бурю оваций, и его повторили на бис.

Оставшуюся часть вечера Tony зажигал зал своим исполнением и танцами. Он пошутил, что все, кому меньше 125 лет, должны встать и начать танцевать, и абсолютно все зрители на это отозвались. Завершился концерт исполнением народной песни «Дорогой длинною» на английском и русском языках пианиста Олега Аккуратова.

Народный артист Игорь Бутман выразил уверенность, что фестиваль может стать традиционным на тульской земле.

Он также уделил внимание перспективам развития детских джазовых организаций в Тульской области, отметив большое число юных талантов. В следующем году мы вполне можем стать участниками и зрителями музыкального торжества.

«Триумф джаза» — один из старейших российских джазовых фестивалей мирового уровня, созданный Игорем Бутманом в 2001 году. За прошедшие 18 лет «Триумф джаза» впервые представил российской публике таких величайших джазовых музыкантов, как Билл Эванс, Маккой Тайнер, Ди Ди Бриджуотер, Дэйв Холланд, Гэри Бертон, Ли Кониц, Ли Ритенаур, Рой Хэйнз, Тутс Тилеманс, Билли Кобэм, Джино Ваннелли, Гэри Бартц, Элвин Джонс, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер, Майк Стерн, группу TAKE 6 и еще более сотни настоящих легенд джаза. С 2013 года фестиваль проводится не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, а с 2018 года — и в Туле.

